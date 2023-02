Fremdgeh-Vorwürfe an Noch-Ehemann

Fremdgeh-Vorwürfe an Noch-Ehemann "Habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen": Iris Klein gibt ein Update zu ihrem Zustand

von Luisa Schwebel Wenige Tage nach ihrem Krankenhausaufenthalt hat sich Daniela Katzenbergers Mutter, Iris Klein, bei ihren Social-Media-Fans zurückgemeldet. Außerdem hat sie verraten, wie sie jetzt weiter vorgehen möchte.

Am vergangenen Mittwoch musste Iris Klein notärztlich behandelt werden und wurde ins Krankenhaus gebracht. Seit Beginn des Dschungelcamps wirft Klein ihrem Ehemann Peter Klein vor, sie mit Djamila Rowes Begleiterin Yvonne Woelke betrogen zu haben. Vor wenigen Tagen tauchten Bilder auf, die ihre Vermutungen zu bestätigen schienen.

Iris Klein meldet sich nach ihrem Krankenhausaufenthalt

Am Mittwoch eilte ein Notarzt zum Haus von Kleins Tochter Jenny Frankhauser. "Der Hubschraubernotarzt hat eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt. Es lag ein internistischer Notfall vor", erklärte die ADAC-Luftrettung der "Bild"-Zeitung. Auf Nachfrage ihrer Fans ging Frankhauser auf den Zustand ihrer Mutter ein, blieb aber vage. "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind", schrieb sie in ihrer Story. Jetzt hat sich Iris Klein selbst bei ihren Fans zurückgemeldet.

"Das Leben wird weitergehen und ich muss das irgendwie schaffen", schrieb sie zu einem Selfie von sich. "Danke an alle lieben Menschen da draußen, die mir Kraft schenken, um wieder auf die Beine zu kommen. Ich habe mich selbst aus dem Krankenhaus entlassen und fliege schon bald wieder auf die Insel zurück, denn es gibt noch viel zu klären", erklärt sie. Und sie deutet an, wie es mit ihrer Ehe weitergehen könnte. "Vielleicht kann ich irgendwann mal verzeihen, aber vergessen kann ich es nicht", beendet sie ihr Statement.

Sinnsprüche auf Instagram

Vorher hatte die Mutter von Daniela Katzenberger Sinnsprüche gepostet – wie in den vergangenen Wochen häufiger. "Ich weine nicht wegen Dir. Ich weine über meine rosarote Brille, in der ich all die schwierigen Punkte davor schon ignoriert hatte", war nur einer davon.

Auch ihre Töchter, Frankhauser und Katzenberger, zeigen sich schwer enttäuscht von ihrem Stiefvater. "Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann", schrieb Jenny Frankhauser auf Instagram. Daniela Katzenberger bezog ebenfalls Stellung. "Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht", sagte die Mallorca-Auswanderin RTL.

