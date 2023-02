von Luisa Schwebel Jetzt beziehen auch die bekannten Töchter Stellung. Nachdem Aufnahmen aufgetaucht sind, die Iris Kleins Ehemann Peter vertraut mit Yvonne Woelke zeigen, äußern sich Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser enttäuscht.

Das eigentliche Drama des Dschungelcamps spielte sich in diesem Jahr abseits des Urwaldes ab, genauer im Luxushotel Versace. Dort kommen die Begleitpersonen der Dschungelstars unter. Bereits in den vergangenen Staffeln von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" wurden dort Freundschaften geschlossen und Verbündete gefunden. Doch in diesem Jahr nahm das offenbar ungeahnte Züge an.

Iris Klein und Peter Klein: Fotos bestätigen wohl seine Affäre

Im Zentrum des ganzen Dramas: Peter Klein, der seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien begleitet hatte, und Yvonne Woelke, Freundin von Dschungelkönigin Djamila Rowe. Iris Klein – die zuhause auf Mallorca geblieben ist – warf den beiden gleich am Anfang der Dschungelcamp-Zeit eine Affäre vor. "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit Yvonne", schrieb sie in ihrer Instagram-Story. Das war vor zwei Wochen. Jetzt hat sich das Drama weiter zugespitzt.

Während Peter Klein Stein und Bein schwor, seine Ehefrau nicht hintergangen zu haben, hielt die weiterhin an ihren Vorwürfen fest und kündigte die Scheidung an. Beweise für die Affäre könnten jetzt vorliegen. Denn wie pikante Aufnahmen von der Rückreise der Dschungelstars zeigen, kamen sich Klein und Woelke offenbar doch näher. Ein Video, das unter anderem auf TikTok kursierte, zeigte, wie Woelke Klein in einem Fahrstuhl offenbar küsste. Gut zu erkennen an der Kleidung, die auf anderen Bildern bereits zu sehen war. Auf einem anderen Bild, ebenfalls auf dem Flughafen aufgenommen, lehnt sich Woelke vertraut an Klein.

Katzenberger und Frankhauser äußern sich

Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, haben die Strapazen der vergangenen Wochen Auswirkungen auf Iris Kleins Gesundheit. Am Mittwoch eilte ein Notarzt zum Haus von Kleins Tochter Jenny Frankhauser. "Der Hubschraubernotarzt hat eine akutmedizinische Notfallversorgung durchgeführt. Es lag ein internistischer Notfall vor", erklärte die ADAC-Luftrettung der Zeitung. Auf Nachfrage ihrer Fans ging Frankhauser auf den Zustand ihrer Mutter ein, blieb aber vage. "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind", schrieb sie in ihrer Story. Nachdem sie kurz vorher noch beteuert hatte, an die Ehe ihrer Mutter und ihres Stiefvaters zu glauben, stimmte sie dann ganz andere Töne an.

"Nach den letzten Bildern, die ich gerade zugeschickt bekommen habe, nehme ich alles zurück. Ich wollte das anscheinend bis zuletzt nicht wahrhaben und weiß nicht mehr, was man glauben kann", schrieb sie. Ihre berühmte Schwester, Reality-TV-Star Daniela Katzenberger bezog ebenfalls Stellung. "Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht", sagte die Mallorca-Auswanderin RTL.

Yvonne Woelke hingegen meldete sich mit einer kryptischen Aussage bei ihren Social-Media-Followern. "Ich dachte, Stille Post wäre ein altes Kinderspiel. Dass das jetzt auch Erwachsene spielen", schrieb sie dort. Nach all den Schlagzeilen scheint das eigentliche Dschungel-Geschehen fast wieder vergessen.

