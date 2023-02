von Luisa Schwebel Nach zahlreichen Presseberichten und Vorwürfen haben sich Peter und Iris Klein offenbar zu einem klärenden Gespräch getroffen. Unterdessen bezieht Kleins angebliche Affäre Yvonne Woelke öffentlich Stellung.

Kein Tag vergeht ohne neue Anschuldigungen oder Schlagzeilen. Statt um die diesjährigen Dschungelcamper geht es vor allem um das Fremdgeh-Drama, das sich angeblich abseits des Dschungelcamps – im Versace Hotel – abgespielt hat.

Iris Klein und Peter Klein sprechen sich aus

Jetzt haben sich Iris Klein und ihr Ehemann Peter Klein zu einem klärenden Gespräch getroffen, berichtet RTL. In einem Hotel in Ludwigshafen sei es "lautstark und impulsiv" zur Sache gegangen. "Es konnte noch kein Ergebnis erzielt werden, in welche Richtung es geht, ist unklar. Dazu ist Iris momentan einfach zu verletzt und getroffen", so das Management von Iris Klein zum Sender.

Dass es überhaupt zum Gespräch gekommen ist, überrascht. Immerhin hatte Iris Klein in den vergangenen zwei Wochen klare Worte über ihren Noch-Ehemann getroffen. Sie wolle die Scheidung, ihre Sachen habe sie gepackt, sagte sie unter anderem. Sie ist sicher, er habe sie mit Djamila Rowes Dschungelcamp-Begleiterin Yvonne Woelke betrogen. Er bestreitet das.

Yvonne Woelke äußert sich

Und die angebliche Dritte in der Ehe? Yvonne Woelke bezieht jetzt selbst Stellung. In einem großen Interview mit "Exclusiv Weekend" streitet sie ab, mit Peter Klein eine Affäre zu haben. "Alle denken ja, sie wissen die Wahrheit. Letztendlich wissen die Wahrheit nur zwei Leute, Peter und ich", sagt sie darin. "Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt, das unterstreiche ich jetzt nochmal. Und alle sagen, sie ist das Opfer, das tut mir leid (...). Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir", sagt die 41-jährige Schauspielerin.

Iris Kleins Tochter Daniela Katzenberger brauchte nach dem Stress um ihre Mutter augenscheinlich erstmal Wellness. Auf Instagram zeigte sich der Reality-Star im Bademantel und mit einem Handtuch auf dem Kopf. "War jetzt eine Stunde bei gefühlt 1000 Grad baden und habe erst mal alle Emotionen der letzten Wochen gekillt und rausgeschwitzt", schrieb sie zu einer Reihe an Emojis.

