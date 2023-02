"Ja, ich bin schuldig": Peter Klein beichtet seine Liebe zu Yvonne Woelke – und nimmt sie in Schutz

von Malte Mansholt Das größte Drama bei "IBES" fand dieses Jahr außerhalb des Dschungels statt. Nun will Peter Klein reinen Tisch machen. Den Vorwurf einer Affäre weist er aber weiter zurück.

Eklige Prüfungen, intime Geständnisse und oft kräftig Krach: Bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" gibt es jedes Jahr großes Drama für die Zuschauer. Dieses Jahr beherrschte die Schlagzeilen aber eher, was im Begleiter-Hotel passierte. Die gemunkelte Affäre um Peter Klein und Yvonne Woelke erreicht nun den vorläufigen Höhepunkt: Peter Klein packt aus.

Bei Instagram will sich der Stiefvater von Daniela Katzenberger endlich Luft machen. Und stellt erstmal klar: Die Affäre mit Yvonne Woelke, die seine Frau Iris Klein ihm seit Wochen vorwirft, gab es nicht. Die Gefühle für Yvonne Woelke bestreitet er aber nicht. "Ich habe mich verliebt. Ja, es stimmt", macht er klar. Fremdgegangen sei er aber nicht. "Es ist in Australien nichts passiert. Definitiv nichts. Ich hatte kein Verhältnis mit Yvonne", erklärt er in seiner Instagram-Story.

Yvonne habe seine Gefühle nicht erwidert, stellt Iris Klein klar

Dass er viel Zeit mit Woelke verbracht habe, sei seiner Frau allerdings extrem sauer aufgestoßen. "Das hat letztendlich dazu geführt, dass unsere Ehe kurz vorm Aus stand." Die Eifersucht habe bei ihm aber den gegenteiligen Effekt gehabt, so Klein: Er habe sich emotional von seiner Frau entfernt – und sich erst dadurch in seine vermeintliche Affäre verliebt. "Das war im Prinzip ein hoch und runter der Gefühle, aber ich halt für mich gemerkt, dass ich mich dadurch immer mehr von meiner Frau entferne und meine Gefühle für meine Frau immer weniger wurden und ich letztendlich immer mehr Gefühle für Yvonne entwickelt habe", so Klein.

Dabei sieht er durchaus ein, selbst Fehler gemacht zu haben: "Klar, bin ich schuldig. Gebe ich ganz offen zu." Nachdem seine Frau Chatverläufe zwischen ihm und Woelke gepostet hatte, bestätigte auch Klein ihre Echtheit. Er habe Woelke "[...] Dinge geschrieben, die man einer verheirateten Frau nicht schreiben sollte, das seht ihr ja auch in dem Chatverlauf", gesteht er. "Und es ist auch meine Schuld, dass ich da Yvonne mit reingezogen habe, denn sie kann da letztendlich gar nichts für", nimmt er Woelke in Schutz.

Die habe seine Gefühle nicht erwidert, stellt Klein klar. Das bestätigte nun auch seine Frau Iris. Sie habe einen Anruf von Woelke bekommen, berichtet sie ebenfalls bei Instagram. "Und sie hat mir versichert: Sie liebt ihn nicht. Nur er liebt sie." Das hatte Woelke auch öffentlich so gesagt, Klein bezeichnete sie als "Vaterfigur". Der Affären-Verdacht hatte allerdings auch für sie bereits Folgen: Sie hatte am Dienstag berichtet, dass sie von ihrem Ehemann getrennt sei und aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist.

