Große Freude bei Schauspielerin Isabell Horn (35, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"). Die 35-Jährige ist wieder schwanger! Das verkündete sie stolz - und mit Tränen der Rührung in den Augen - in einem Videobeitrag auf ihrem YouTube-Kanal "The Isi Life". Sie habe sich schon lange nicht mehr "so hibbelig" vor der Kamera gefühlt, sagt Horn zu Beginn des Videos. "Mir fällt wirklich ein Stein vom Herzen, weil ich das heute endlich mit euch teilen kann", so die 35-Jährige weiter. Dann fährt sie fort: "Ich bin schwanger, ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl ich im vierten Monat bin".

"Wir sind überglücklich"

Horn ist die Freude anzusehen, sie rückt ganz nahe an die Kamera heran, um ihren Fans ihre Augen zu präsentieren, in denen Tränen glitzern. Nicht nur die Schauspielerin ist völlig aus dem Häuschen, auch der werdende Papa, ihr Freund Jens Ackermann, ist begeistert: "Wir freuen uns total, wir sind überglücklich", erklärt Horn. Sie hätten jedoch nicht gedacht, "dass es so schnell klappt". Töchterchen Ella kam im Frühjahr 2017 auf die Welt. Damals hatte das Paar eineinhalb Jahre vergeblich versucht, ein Baby zu bekommen. Horn spricht selbst von einem Leidensweg: "Ich habe immer gedacht, mit mir stimmt etwas nicht".

Umso glücklicher sei sie nun, dass es beim zweiten Mal so schnell funktioniert habe. Das ist "so verrückt". Das Paar habe sich "immer ein Geschwisterchen für Ella gewünscht", erzählt die werdende Mama. Denn sowohl sie selbst als auch ihr Partner sind mit Geschwistern groß geworden. Nun heißt es abwarten, ob die Kleine Ella einen Bruder oder eine Schwester bekommt.