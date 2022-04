Isaiah Hartenstein ist bald unter der Haube. Der deutsche NBA-Star von den L.A. Clippers hat sich mit Influencerin Kourtney Kellar verlobt.

Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein (23) hat sich mit der US-amerikanischen Influencerin Kourtney Kellar (31) verlobt. Die ehemalige Miss Texas postete auf ihrem offiziellen Instagram-Account Schnappschüsse vom Antrag des Basketball-Spielers. Die romantischen Bilder entstanden am Malibu Beach vor den Toren der US-Metropole Los Angeles.

In der Fotostrecke sieht man unter anderem den 2,13-Hühnen, wie er im Sand vor seiner Angebeteten mit Ring in der Hand kniet. Sie drückt ihm einen dicken Schmatzer auf die Lippen. Zu den Bildern schrieb Kellar auf Deutsch: "Ich habe natürlich Ja gesagt." Das Ganze garnierte Kellar mit einem Herz-Emoji. Die beiden sind laut US-Medien bereits seit drei Jahren ein Paar.

NBA-Star Hartenstein spielt derzeit für die Los Angeles Clippers

Hartenstein ist der Sohn des ehemaligen deutschen Basketball-Profis und heutigen Trainers Florian Hartenstein (44) und kam in den USA zur Welt. Nach seinem Studium an der University of Oregon fasste er in den deutschen Profiligen als Center und Power Forward Fuß und wechselte 2017 zurück in die USA. Nach NBA-Stationen bei den Houston Rockets, den Denver Nuggets und den Cleveland Cavaliers spielt Hartenstein seit 2021 für die Los Angeles Clippers. Für die deutsche Nationalmannschaft streifte er sich bereits 19 Mal das Trikot über.