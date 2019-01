Dass Andrej Mangold irgendwie anders ist als seine Vorgänger, ist schon länger klar: weniger Macho-Gehabe, weniger Rumgemache, dafür aber mehr Tränen und Gefühle. Ist das in einer Show wie "Der Bachelor" fehl am Platz?

Eigentlich geht es bei der Kuppelshow doch genau darum: 20 Frauen buhlen um die Gunst eines einzigen Mannes, der auf der Suche nach der großen Liebe ist. Ob er sie wirklich in einem solchen Format finden kann, ist natürlich mehr als fraglich. Aber in diesem Jahr wirkt der Bachelor so, als meine er es mit der Suche nach der Liebe tatsächlich ernst. Und seine Gefühlsausbrüche sprechen auch dafür.

Andrej Mangold als "Heul-Bachelor" abgestempelt

So etwa in Folge drei: Basketballprofi und Unternehmer Andrej Mangold musste den freiwilligen Auszug von gleich zwei Damen verkraften – und ihm kamen die Tränen: "Immer wieder eine neue Überraschung, man weiß nie, was kommt. Das ist für mich auch schwer", sagte er nach dem Abgang. In den sozialen Netzwerken wird er seither als Heulsuse oder auch Weichei abgestempelt. Auch Ex-Bachelor Daniel Völz hatte sich zur Heul-Attacke geäußert: "Ich weiß nicht, warum Andrej weint, nur weil die Mädels gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der dritten Nacht der Rosen schon so große Gefühle aufgebaut hat." Und er befeuert Andrejs Selbstzweifel nur noch: "Es muss wirklich was nicht stimmen, wenn Mädels heimgehen." Davon kann Daniel Völz ja nur ein Lied singen: Zu seiner Zeit als Bachelor gingen ebenfalls zwei Damen freiwillig, eine gab dem "Macho-Bachelor" auch noch eine Ohrfeige mit auf den Weg.

Anstatt darüber zu lachen, so wie es Daniel Völz tat, zweifelt Andrej Mangold an sich selbst: "Natürlich mache auch ich mir Gedanken, ob ich nicht irgendwas falsch gemacht habe", sagt er. Gegenüber der "OK" erklärt er sich: "Ich stehe zu dem, was ich sage und tue. Ich bin ein Mensch, der immer 100 Prozent bei einer Sache ist, und warum sollte ich mich dafür genieren, Gefühle zu zeigen?" Die Frage, ob er mit der ganzen Situation überfordert sei, verneint er und sagt, er sei "höchstens herausgefordert, da ich mit ganzem Herzen dabei bin".

Unsicherheit beim ersten Kuss

Auch in Folge vier erkennt man das sehr deutlich. Bevor es endlich zum ersten Kuss kam, schaut der ehemalige Basketballprofi noch kurz unsicher in Richtung Kameramann, als wolle er sagen, er würde den Moment gern für sich genießen. Äh, ja. Stattdessen sehen Millionen Menschen zu, wie es zwischen Kandidatin Jenni und ihm endlich mal romantisch wird. Auch die Schweißperlen sprechen dafür, dass Andrej in vielen Momenten unsicher und nervös ist.

Der Bachelor schwitzt schlimmer als ich nach 20 Sekunden auf dem Laufband #bachelor2019 #bachelor — Nelly (@Nelly86806421) January 23, 2019

Was sagt das Netz zu Andrej?

Ist das jetzt sympathisch oder unpassend für ein solches Format? Im Netz spalten sich die Kommentare zum sensiblen Andrej Mangold. Einige User finden ihn zu weich und kommentieren auf dem offiziellen Bachelor-Instagram-Account: "Richtige Männer müssen Bäume fällen und nicht rumheulen", "Gähn, total langweilig der Typ" oder "Gab es schon jemals einen Bachelor, der so viel Tränen vergossen hat?", steht unter anderem dort geschrieben. Ein User findet: "Ich feier dich jede Woche aufs Neue. Du bist unglaublich sympathisch, nett, aufmerksam und unglaublich ehrlich. So wie du dich gibst, passt du gar nicht in so ein Format [...] Ich drück dir die Daumen, dass du dich nicht verliebst und zum Schluss verletzt wirst."

Der Großteil der User findet den Bachelor aber eher authentisch und sympathisch: "Das ist der erste Bachelor, den ich richtig sympathisch finde. Nicht so ein Player. Das ist bestimmt nicht schön für ihn, aber dann waren es eben nicht die Richtigen für ihn. Ich mag ihn total" oder "Bester Bachelor ever". Und nach einem Daniel Völz, der ja nun das komplette Gegenteil war, tut ein weicherer Bachelor doch auch mal ganz gut.

