von Christina Klein Kanye West, der mittlerweile Ye genannt werden möchte, tingelt mit seiner Frau seit Wochen durch Europa. Jetzt ist er in Berlin angekommen und isst ganz entspannt Döner inmitten der deutschen Hauptstadt.

Stellen Sie sich vor, Sie stehen mitten in Berlin in einer Schlange beim Döner-Mann ihres Vertrauens, vor Ihnen ein vermummter Mann in Schwarz. Und irgendwann begreifen Sie: das ist Kanye West. Bilder von dieser Situation tauchten nun bei dem Nachrichtendienst X, ehemals Twitter, auf.

In letzter Zeit verhüllt sich Ye meist komplett in Schwarz, am ehesten erkennt man den weltbekannten Rapper noch an seiner Frau, die regelmäßig fast nackt anmutende Outfits trägt und mit Sicherheit selbst in Berlin die Blicke auf sich zieht. Seit einigen Wochen reist das Ehepaar durch Europa. Sie legten bereits Zwischenstopps in Venedig, Florenz, Stockholm und nun eben auch in Berlin ein.

In Venedig hatte der Rapper bereits für Aufmerksamkeit gesorgt, als Fotos von ihm und Bianca publik wurden, wie er mit nacktem Hintern auf einer venezianischen Gondel saß, die Hosen ein Stück weit hinuntergelassen und sie zwischen seinen Beinen vor ihm kniete. Was genau sich auf der Gondel zutrug, kann nur spekuliert werden – eine Art Hausverbot fürs Gondelfaren in Venedig bekamen Ye und seine Frau für diese Aktion jedoch verpasst.

Kanye West steht offenbar auf Döner in Berlin

Nun wurde Ye in Berlin gesichtet, dieses Mal aber weniger skandalös, jedoch erstaunlich normal mitten unters Volk gemischt – in einer Dönerschlange anstehend. Das Promi-Paar legte am Donnerstag einen Stopp bei "Mustafa's Gemüse Kebap" am Mehringdamm in Berlin ein. Ein kleiner, aber sehr beliebter Foodtruck, bei dem die Menschen gerne auch mal Schlange stehen. So auch der Weltstar und seine Frau, der sich jedoch zwischenzeitlich verhüllt auf die Berliner Straße setzte, angelehnt an eine Hauswand. Wenn man sich das Bild des Rappers anschaut, ist er kaum von einem Obdachlosen zu unterscheiden, und dementsprechend unauffällig bewegte er sich offenbar durch die Hauptstadt.

Ganz uneitel setzte sich das Ehepaar dann auf eine Berliner Parkbank, um ihren Gemüse-Döner in aller Ruhe zu verzehren. Dabei ließen sie sich nicht mal stören, als ein Foto von ihnen beim Essen gemacht wurde.