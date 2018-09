Auf seinem Instagram-Kanal postet Gavin Rossdale eigentlich fast ausschließlich Fotos von seinem Leben als Musiker und seinen Konzerten. 228.000 Fans folgen dem Rocksänger. Sie bekamen am Montag etwas anderes zu sehen: ein Gemälde. Darauf sind zwei eng umschlungene nackte Körper beim Liebesspiel zu sehen. Dazu schrieb der frühere Ehemann von Sängerin Gwen Stefani : "All we need" - alles, was wir brauchen.

Da die beiden Personen nicht eindeutig zu identifizieren sind, hat dieses Bild die Gerüchteküche befeuert. Rossdale ist seit Längerem mit Sophia Thomalla liiert. Bei der dargestellten Person könnte es sich tatsächlich um das Model handeln. Das spekulieren auch viele Fans, die das Posting kommentiert haben.

Allerdings gibt es auch Zweifel: Denn der Körper der Frau ist - soweit zu erkennen - gänzlich untätowiert. "Keine Tattoos auf den Armen der Frau, also ist es nicht Sophia", merkt ein User treffend an.

Dass es sich bei dem Mann um Gavin Rossdale handelt - darüber scheint hingegen Einigkeit zu herrschen. Zeigt der 52-Jährige hier etwa vor aller Welt an, dass er seiner Sophia untreu geworden ist?

Sophia Thomalla und Gavin Rossdale schicken sich Liebesgrüße

Das ist eher unwahrscheinlich: Schließlich haben sich die beiden erst vor wenigen Tagen per Instagram Liebesgrüße zugeschickt. Thomalla zeigte sich in schwarzen Dessous und schrieb: "Hey you - I love you" ("Hey du - ich liebe dich"). Rossdale reagierte auf seinem eigenen Profil und postete dort ein Foto von sich, neben das er schrieb: "Love you more" ("Ich liebe dich noch mehr").

Die wahrscheinlichste Antwort: Es handelt sich bei dem Paar gar nicht um Gavin Rossdale und Sophia Thomalla. Denn es ist ein Gemälde der Künstlerin Martine Emdur. Die hat vergangene Woche auf Instagram ein Video aus ihrem Studio gepostet. Dort hingen zahlreiche Bilder an den Wänden - darunter auch das von Rossdale gepostete. Das hatte die Malerin erstmals am 11. September ihren Followern präsentiert. Damals schriebt sie: "Here's a bit o Tuesday lovin" ("Hier ist ein Stück Dienstag-Liebe").

Gavin Rossdale scheint das Bild jedenfalls berührt zu haben. Gut möglich, dass er sich und seine Freundin darin erkannt hat.