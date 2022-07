Mit 73 Jahren ist Ivana Trump, die erste Frau von Donald Trump, in New York gestorben. Auf Instagram trauert Ivanka Trump um ihre "brilliante" Mutter.

Auf Instagram hat Ivanka Trump ihrer verstorbenen Mutter Ivana Tribut gezollt. Sie bezeichnet sie als "brillant, charmant, leidenschaftlich und wahnsinnig witzig". Ivanka Trump sei "untröstlich" über den überraschenden Tod. Ivana Trump war am Donnerstag verstorben in ihrem Haus in New York City aufgefunden worden. Die Familie bestätigte die Nachricht am Donnerstag mit einem Statement.

Ivana Trump: Tochter Ivanka trauert auf Instagram

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Mutter Ivana Trump bekannt", zitierten ABC News und die "Washington Post" aus der Erklärung der Trump-Familie. "Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau – eine Macht im Geschäft, eine Weltklasse-Athletin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", hieß es weiter.

"Sie wird von ihrer Mutter, ihren drei Kindern und zehn Enkelkindern sehr vermisst werden." Sohn Eric Trump teilte das offizielle Statement, während Ivanka Trump eigene Worte für ihre Mutter wählte.

"Sie war ein Vorbild an Stärke, Hartnäckigkeit und Entschlossenheit in jeder ihrer Handlungen. Sie lebte das Leben in vollen Zügen und ließ keine Gelegenheit aus, um zu lachen und zu tanzen", schrieb sie zu einer Reihe gemeinsamer Bilder. "Ich werde sie auf ewig vermissen und ihr Andenken in unseren Herzen immer lebendig halten."

Die Hintergründe zum Tod sind noch unklar. Wie ABC News berichtet, seien Sanitäter wegen eines Herzstillstands in die Upper East Side in New York geeilt, wo Ivana Trump lebte, und hätten dort gegen 12.30 Uhr (Ortszeit) eine 73-Jährige Frau vorgefunden.

Ex-Frau von Donald Trump

Donald und Ivana Trump waren von 1977 bis 1992 verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder, Donald Trump Jr., Eric und Ivanka. Die Ehe endete bereits 1989, nachdem Ivana herausfand, dass Donald Trump sie mit Schauspielerin Marla Maples betrog. Nach der offiziellen Scheidung 1992 wurde Ivana Trump selbst zum Star und Werbegesicht.