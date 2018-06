Als Ex-Frau von US-Präsident Donald Trump (71) hat es sich Ivana Trump (69, "Raising Trump") - ähnlich wie die ehemalige First Lady Michelle Obama (54) - auf die Fahnen geschrieben, den Kampf gegen die sich immer weiterverbreitende Fettsucht aufzunehmen, unter der viele Menschen zu leiden haben. Jetzt will sie sogar eine eigene Initiative ins Leben rufen, wie die "New York Post" berichtet.

Demnach soll in der kommenden Woche ein Event stattfinden, auf dem sie diese Initiative offiziell ankündigen will. Trump arbeite zusammen mit Gianluca Mech, dem Erfinder der "Italiano-Diät", bei der trotz des Gewichtsverlust-Ziels auch Nudeln und Kekse gegessen werden dürfen. Die beiden hätten gemeinsam an einer neuen Diät gearbeitet, mit der sie auf eine Tour durch die USA gehen wollen, um Betroffenen zu besseren Essgewohnheiten zu verhelfen. Michelle Obama hatte unter anderem die "Let's Move"-Kampagne ins Leben gerufen, um Fettsucht bei Kindern zu bekämpfen.