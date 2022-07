Ivana Trump starb am 14. Juli im Alter von 73 Jahren.

Die ersten Details zur Beerdigung von Ivana Trump sind bekannt. Die Ex-Frau von Donald Trump wird am Mittwoch in New York City beigesetzt.

Freunde, Familie und Angehörige bekommen am Mittwoch, den 20. Juli, die Chance, sich ein letztes Mal von Ivana Trump (1949-2022) zu verabschieden. Wie der Kolumnist R. Couri Hay, der Ivana Trump seit mehr als 40 Jahren kannte, dem "People"-Magazin verrät, wird die Ex-Frau von Donald Trump (76) in der St Vincent Ferrer Kirche an der Upper East Side in Manhattan beerdigt.

Dabei handelt es sich um ein katholisches Gotteshaus auf der Lexington Avenue, das sich in unmittelbarer Nähe zu Ivana Trumps Stadthaus in New York City befindet. Die Trauerfeier beginnt demnach um 13:30 Uhr (Ortszeit). Auch ihre drei Kinder Ivanka Trump (40), Donald Trump Jr. (44) und Eric Trump (38) werden bei der Beisetzung anwesend sein.

Kommt Donald Trump zur Beerdigung?

Quellen, die der Familie nahestehen, vermuten laut "People" aber, dass auch Donald Trump der Trauerfeier beiwohnen wird. Die beiden waren von 1977 bis 1992 verheiratet. Trump soll mehreren Medienberichten zufolge sich bereits in NYC aufhalten, bestätigt hat er seine Teilnahme bisher aber nicht.

Zudem werden, so Hay, "Menschen aus der ganzen Welt einfliegen", darunter auch aus den französischen Orten Saint-Tropez und Paris. Anstatt Blumen mitzubringen, hat die Familie um Spenden gebeten, die der Tierschutzorganisation Big Dog Ranch Rescue in Florida zugutekommen soll. Ivana Trump hatte sich seit Jahren für den Verein engagiert.

Überraschender Tod am 14. Juli

Der überraschende Tod von Ivana Trump am 14. Juli wurde zunächst in den sozialen Medien von ihren Kindern bestätigt. Ein Gerichtsmediziner gab wenige Tage später die Todesursache bekannt: Ivana Trump starb an den Folgen eines Unfalls. US-Medien berichteten übereinstimmend von einem Treppensturz.