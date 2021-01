Donald Trump und Ivanka Trump in der Air Force One – doch der Tweet der Präsidententochter gibt Rätsel auf. Auf dem Foto markiert sie statt ihrem Vater den Sänger Meat Loaf.

Noch ist Donald Trump offiziell US-Präsident und Tochter Ivanka seine Beraterin. Vor den Senats-Stichwahlen in Georgia reiste das Duo in den Bundesstaat, um dort die republikanischen Kandidaten zu unterstützen. Ivanka Trump twitterte vor dem Abflug ein Foto aus der Air Force One, dem Flugzeug des US-Präsidenten, mit ihrem Vater.

Ungewöhnlich ist an dem Selfie zunächst nichts. Ivanka Trump verkündet, dass sie und der Präsident auf dem Weg nach Georgia sind und fordert die Bürger des Bundesstaats auf, wählen zu gehen. Ein genauerer Blick in die Verlinkungen auf dem Bild sorgte allerdings bei einigen Usern für Verwirrung. Denn dort war unter anderem der Popstar Meat Loaf, bekannt durch Songs wie "I'd Do Anything For Love", markiert. Allerdings tauchte der nirgends auf dem Foto auf – und hat, soweit bekannt, auch nichts mit der Wahl in Georgia zu tun.

Off to Georgia with Dad! Get out and VOTE Georgia!!! 🇺🇸 pic.twitter.com/zm7Zk6l6wo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 4, 2021

Wahrscheinlich hat sich Ivanka Trump vertippt

Neben Meat Loaf markierte Ivanka Trump die republikanischen Senatskandidaten Kelly Loeffler und David Perdue, den stellvertretenden Stabschef des Weißen Hauses, Dan Scavino, sowie den Twitter-Account der republikanischen Partei. Während diese Erwähnung sinnvoll sind, rätselten die Follower darüber, was die Markierung des Sängers zu bedeuten hatte.

Eine mögliche Erklärung ist, dass Ivanka Trump den Twitter-Account von Meat Loaf mit dem ihres Vaters verwechselt hat. Sowohl der Twitter-Benutzername von Meat Loaf als auch der von Donald Trump beginnen mit "real": Der Musiker heißt dort "RealMeatLoaf", der US-Präsident "realdonaldtrump". Möglicherweise hat Ivanka Trump bei der Markierung also einfach danebengetippt.

Meat Loaf selbst hat sich zu der Angelegenheit noch nicht geäußert. Der Sänger kommt ursprünglich aus Texas, hat also keine direkte Verbindung zu den Wahlen in Georgia. Und auch auf Twitter ist Meat Loaf eher unauffällig unterwegs. Seinen letzten Tweet setzte er im April 2019 ab.

Quellen: Ivanka Trump auf Twitter / Meat Loaf auf Twitter