Ann-Kathrin Götze, Izabel Goulart und Lina Kimmich sind nach Katar gereist, um ihre Partner bei der Fußball-WM zu unterstützen.

Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Mittwoch (23.11.) um 14 Uhr im Khalifa International Stadium ins WM-Geschehen ein. Mit dabei sind dann unter anderem Torwart Kevin Trapp (32), Stürmer Mario Götze (30) und Mittelfeld-Star Joshua Kimmich (27). Die Partnerinnen der drei Profisportler sind ebenfalls schon vor Ort eingetroffen.

Spielerfrauen kommen in Doha an

Das brasilianische Model Izabel Goulart (38), Trapps Verlobte, postet in ihrer Instagram-Story erst einen Schwenk über die Stadt und schreibt dazu: "Hello Doha". In der nächsten Story ist Trapp im offiziellen Trikot und mit Fußball in der Hand zu sehen. Das Bild kommentiert sie mit den Worten: "Ich bin so stolz auf dich." Dazu ein rotes Herz.

Und auch Ann-Kathrin Götze (32), Ehefrau von Fußball-Weltmeister 2014 Mario Götze, ist inzwischen in Doha angekommen. In ihren Storys zeigt sie unter anderem, wie sie sich mit dem gemeinsamen, 2020 geborenen Sohn auf den Weg gemacht hat. Der Kleine zieht ein kleines blaues Rollköfferchen hinter sich her und flitzt zur Tür. Dann ruft er immer wieder voller Vorfreude "Papa".

Die relativ frisch angetraute Dreifach-Mama Lina Kimmich - sie ist seit Juli mit Joshua verheiratet - ist dagegen in ihren Storys noch ganz mit der Anreise beschäftigt. Erst zeigt sie einen Kofferberg in einem Auto, dann ein Foto aus dem Flieger mit einem Pfeil in Richtung Doha.

In Reisegruppen zur WM

Während die einen allein oder mit Kindern anreisen, gibt es auch teamübergreifende Spielerfrauen-Reisegruppen. So ist Dani ter Stegen, Ehefrau des deutschen Torwarts André ter Stegen (30), beispielsweise zusammen mit Anna Lewandowska (34), der Ehefrau des polnischen Stürmer-Stars Robert Lewandowski (34), nach Katar geflogen. Zum Foto in ihren Storys schreibt sie "Let's go" sowie eine deutsche und eine polnische Flagge.

Sara Gündogan, seit Mai Ehefrau von Mittelfeld-Star Ilkay Gündogan (32), ist ebenfalls längst in der Region. Sie veröffentlicht Strand- und Bikinifotos aus Dubai und schreibt dazu, dass sie "so glücklich" ist.

Anreise offen

Ob sich Mittelfeldspieler Jonas Hofmann (30), der sich am Wochenende vor dem eigenen Abflug in Richtung WM noch mit Sky-Moderatorin Laura Winter verlobt hat, im Stadion mit seiner Liebsten freuen kann, ist indes offen. Zumindest verraten aktuell keine Insta-Storys Details.

Gleiches gilt für Lisa Müller (33), der langjährigen Ehefrau von Fußball-Weltmeister 2014 Thomas Müller (33). Auch hier bleibt es spannend.

Die erste und sehr umstrittene Winter-WM wird seit dem 20. November bis zum 18. Dezember in Katar am Persischen Golf ausgetragen.