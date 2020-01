Die beiden lächeln glücklich in die Kamera, ihre Hand liegt auf seiner Schulter: Mit diesem Schnappschuss aus einem Restaurant machen Kasia Lenhardt und Fußballprofi Jérôme Boateng ihre Liebe nun öffentlich. Die 24-jährige Polin, die es 2012 bis ins Finale von Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" schaffte, postet das Bild in ihrem Instagram-Feed und setzt ein Herz darunter, der Fußballer teilt ein gemeinsames Bild in seiner Instagram-Story und schreibt dazu: "Happy New Year from us".

In den Kommentaren beglückwünschen die Follower das Paar. Kasia Lenhardts ehemalige GNTM-Konkurrentin und Freundin Sara Kulka kommentiert etwa: "Perfekt! Herzlichen Glückwunsch." Auch viele andere wünschen den beiden in den Kommentaren alles Gute. Eine Userin schreibt nur: "Endlich!" Das Paar macht gerade in Dubai Urlaub und verbrachte dort auch den Jahreswechsel gemeinsam.

Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt sind wohl schon etwas länger zusammen

Schon vor wenigen Wochen hatte Kasia Lenhardt ihren Followern auf Instagram verraten, dass sie wieder neu vergeben ist. Wer der Glückliche an ihrer Seite ist, hatte das Model zu dem Zeitpunkt nicht verraten. Jetzt hat das Paar seine Liebe öffentlich gemacht und scheint mit der Entscheidung auch glücklich zu sein. Wie lange die beiden wirklich zusammen sind, ist allerdings noch nicht bekannt.

Jérôme Boateng ist Vater von den achtjährigen Zwillingsmädchen Lamia und Soley. 2015 kam Söhnchen Sohn Jermar zur Welt. Nach einer knapp elfjährigen On-Off-Beziehung zu seiner Freundin Sherin Senler ist der 31-jährige Fußballprofi jetzt also neu vergeben. Kasia Lenhardt wurde 2015 Mutter ihres Sohnes Noan.

Verwendete Quellen: Instagram Kasia Lenhardt / Instagram Jérôme Boateng