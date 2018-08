Mit den Vorwürfen bezüglich ihrer Zeit am Set der US-Serie "Lost" hat Evangeline Lilly (37) für Aufsehen gesorgt. Der Star aus dem aktuellen Kinofilm "Ant-Man and the Wasp" schilderte in einem Interview, sich von den Machern der Erfolgsshow gedemütigt gefühlt zu haben. J.J Abrams (52), der bei der Serie sowohl als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent fungierte, drückte nun laut der Seite "Entertainment Tonight" sein tiefstes Bedauern über Lillys Erfahrung aus.

Gemeinsam mit den anderen Machern der Mystery-Serie veröffentlichte Abrams ein Statement, in dem demnach zu lesen ist: "Unsere Reaktion auf Evies Kommentare in den Medien war, uns unverzüglich mit ihr in Verbindung setzen zu wollen, um uns für die Erfahrungen zu entschuldigen, die sie während ihrer Arbeit bei 'Lost' geschildert hat. Wir haben sie bis jetzt noch nicht erreicht, aber es tut uns zutiefst und aufrichtig leid. Kein Mensch sollte sich jemals unsicher an seinem Arbeitsplatz fühlen. Punkt." Was war damals passiert?

Das wirft sie den Machern vor

Lilly hatte in einem Podcast geschildert, in der dritten Staffel der Show zu einer Nacktszene gedrängt worden zu sein. "Ich fühlte mich gedemütigt, habe gezittert als es vorbei war und ich habe mir die Augen ausgeweint", erinnerte sich Lilly in dem Gespräch zurück. Eine ähnliche Situation habe sich in Staffel vier noch einmal wiederholt. Erst danach habe sie den Mut aufgebracht, sich gegen die ungewollten Nacktszenen zur Wehr zu setzten: "Dann habe ich gesagt: 'Das war's, es ist Schluss. Ihr könnt schreiben was ihr wollt, ich werde es nicht machen. Ich werde in dieser Serie nie wieder meine Kleidung ausziehen.' Und das habe ich auch nicht."

Die Serie "Lost" wurde von 2004 bis 2010 produziert und lief sechs Staffeln lang (121 Episoden). Neben Evangeline Lilly zählten auch Matthew Fox (52), Josh Holloway (49) und Terry O'Quinn (66) zu den Hauptdarstellern. Abrams setzte unter anderem als Regisseur der neuen "Star Wars"-Reihe (mit Ausnahme von "Die letzten Jedi") seine Karriere in Hollywood fort.