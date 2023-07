von Malte Mansholt Mit einem Insta-Video will Jennifer Lopez für ihre neue Alkohol-Marke werben. Bei vielen Fans sorgt das für Ärger – nicht nur, weil Ehemann Ben Affleck trockener Alkoholiker ist.

Es ist ein klassisches Insta-Video. "Wir haben heute noch Besuch da", plaudert Jennifer Lopez in dem am Montag hochgeladenen Clip. Daher wolle sie noch mal kurz in den Laden fahren. Doch was als Eigenwerbung gedacht ist, verärgert viele ihrer Fans: Lopez shoppt nicht irgendwo, sondern in einem Schnapsladen. Und nutzt den Weg, um von alkoholkritischen Aussagen in der Vergangenheit zurückzurudern.

"Viele Leute fragen mich: Du trinkst doch nicht mal, warum bringst du eine eigene Cocktail-Marke heraus?", spricht sie im Clip die Kritik vieler Fans an ihrer im Frühjahr gestarteten Spritz-Variante Delola an. Um sich dann von den alten Aussagen zu distanzieren. "Das stimmte lange auch. Aber in den letzten 10-15 Jahren habe ich durchaus mal gelegentlich einen Cocktail getrunken. Ich trinke aber verantwortlich, ich besaufe mich nicht", rechtfertigt sich die Sängerin lächelnd. Und zeigt sich dann beim fröhlichen Einkaufen ihres eigenen Cocktail-Sortiments.

Jennifer Lopez: Alkohol oder nicht?

Das Werbevideo stößt den Fans gleich doppelt auf. Zum einen ist da natürlich der Aspekt, den J.Lo im Clip auch selbst anspricht. Jahrelang hatte sie sich strikt gegen Alkohol und auch gegen das Rauchen und sogar Kaffee ausgesprochen. Es schade der Gesundheit, sei schlecht für die Haut, so ihre Argumentation. Entsprechend irritiert fielen die Reaktionen aus, als sie im Frühjahr Delola auf den Markt brachte.

Doch ein anderer Aspekt wird in den Kommentaren unter dem Clip noch stärker hinterfragt: Seit letzten Sommer ist sie wieder mit Ben Affleck verheiratet – und der kämpft seit Jahrzehnten öffentlich mit seinem Alkoholismus.

Doppelte Kritik

"Es ist wirklich schwierig, ihr dabei zuzuhören, wie sie über verantwortungsvolles Trinken spricht, während ihr Mann seit Jahren unter seinem Alkoholismus leidet", wundert sich eine Followerin entsprechend. "Warum respektiert sie nicht das Trockensein ihres Mannes?", stellt ein anderer die gleiche Frage. Andere hinterfragen nicht nur den Clip, sondern gleich die ganze Geschäftsidee: "Ben ist doch Alkoholiker. Ein merkwürdiger Zeitpunkt, um mit Alkohol Geld zu verdienen", ein anderer. "Einen Schnaps zu promoten, wenn man mit einem Alkoholiker verheiratet ist, ist so schräg. Nicht jedes Geld ist gutes Geld."

Es gibt allerdings auch Fürsprecher. "Es ist doch unser Problem, dass wir nicht mit dem Alkohol umgehen können", springt ihr ein Follower zur Seite, indem er sich als trockener Alkoholiker outet. "Es ist sein Problem, nicht ihres", argumentiert auch ein anderer. "Man macht es schlimmer, wenn man ihnen die Verantwortung nimmt."

Bei zahlreichen anderen Fans scheint das neue Business aber durchaus gut anzukommen. Schon im Laden erklärt Lopez mehreren begeisterten Kunden, die sie natürlich erkannt haben, die Vorteile ihrer unterschiedlichen Cocktails. Zum Unabhängigkeitstag teilt sie die Stories zahlreicher Fans – die alle fleißig mit Delola feiern.

