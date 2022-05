Sehen Sie im Video: Jacht sinkt vor den Augen von Rapperin Cardi B.









Damit hätte US-Rapstar Cardi B wohl nicht gerechnet. Während ihres jüngsten Urlaubes hatte die Musikerin ein überraschendes Erlebnis. Eigentlich wollte die 29-Jährige nur ein Video von ihrem Urlaubspanorama machen, doch im Hintergrund der Szenerie passiert das: Eine Yacht in unmittelbarer Nähe sinkt und ist kurz davor komplett unterzugehen. Mit ihrer bekannt markanten Stimme kommentiert sie das Geschehen... Auf Instagram versichert die Rapperin, dass bei dem Unglück kein Mensch an Bord war. Während ihre Fans das Video mit gemischten Gefühlen betrachten, hat Cardi B ein Video von der Schiffssuche in ihrer Instagram-Story geteilt. Es scheint, als hätte die Musikerin ihren Spaß bei der Geschichte: In der Story sagt sie... Eine Anspielung auf die Heimatstadt von SpongeBob und seinen Freunden am Grund des Pazifischen Ozeans.

Mehr