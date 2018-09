Ein großer Tag für Jack Black (49, "Schwer verliebt"): Der Comedian hat endlich seinen Stern auf dem legendären Walk of Fame. "Ich habe es geschafft", freut sich der Schauspieler und Musiker. "Ich liebe euch alle so sehr", erklärte er US-Medienberichten zufolge während der Zeremonie in Los Angeles. "Ausgenommen Donald Trump, er ist ein Drecksstück", schob er noch einen Seitenhieb auf den US-Präsidenten hinterher.

Neben seiner Familie, darunter Ehefrau Tanya Haden (46) und die gemeinsamen Söhne Samuel (12) und Thomas (10), gaben sich auch zahlreiche Stars die Ehre. So feierten unter anderem Tim Robbins, Eli Roth und Bob Odenkirk mit. "School of Rock"-Regisseur Richard Linklater und Drehbuchautor Mike White hielten eine Rede auf den Schauspieler. Black ist ab dem 20. September mit dem Gruselfilm "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" wieder in den Kinos zu sehen.