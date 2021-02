Jack Dorsey und Jay-Z machen gemeinsame Sache. Der Twitter-Chef und der Hip-Hop-Mogul richten einen gemeinsamen Bitcoin-Stiftungsfonds ein.

Twitter-Chef Jack Dorsey (44) und Rapper Jay-Z (51, "Everything Is Love"), bürgerlich Shawn Carter, richten einen gemeinsamen Bitcoin-Stiftungsfonds ein. Dorsey kündigte das gemeinsame Projekt am Freitag via Twitter an. Die beiden wollen 500 Bitcoin (BTC) - aktuell etwa 24 Millionen US-Dollar - als Startkapital einsetzen, um Bitcoin-Projekte zu finanzieren. Der Fokus liege zunächst auf Entwicklerteams in Afrika und Indien, so Dorsey in dem Tweet.

Der Stiftungsfonds namens "Btrust" sei als sogenannter "Blind Trust" konzipiert, Dorsey und Carter werden ihn nicht aktiv verwalten. Daher suche man derzeit noch nach drei Vorstandsmitgliedern, kündigte der Twitter-Chef an.

Für Jack Dorsey, der den Kurznachrichtendienst Twitter 2006 mitgründete, ist es nicht der erste Exkurs in die Welt der Kryptowährungen. 2009 rief er den Online-Bezahldienst Square ins Leben, mit dem er die Entwicklung von Kryptowährungen fördert.