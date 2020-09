Jack Osbourne hat offenbart, dass zwei seiner Töchter positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

Jack Osbourne (34) hat in einem Interview mit dem Podcast "Pretty Messed Up" über seine Töchter gesprochen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Neben der dreijährigen Minnie, ihre Erkrankung hatte bereits ihre Großmutter Sharon Stone (67) bestätigt, ist auch einer ihrer älteren Schwestern Andy Rose (5) oder Pearl Clementine (8) an Corona erkrankt. Die beiden Töchter, alle drei Kinder stammen aus der Ehe mit Ex-Frau Lisa Stelly (33), hätten aus einem Glas eines Mitarbeiters ihres Vaters getrunken, der zuvor verreist war.

Minnie, die nur leichte Symptome verspürte, befinde sich im Moment bei ihrem Vater, während ihre Schwester, die ebenfalls an dem Virus leidet, derzeit bei der Mutter sei. "Die einzigen Symptome, die meine Tochter hatte, waren nur eine laufende Nase und Fieber, und das dauerte ungefähr drei Tage an", sagte Osbourne. Bis die Quarantäne ganz vorbei sei, werde seine Tochter weiter viel Zeit im Freien verbringen.

"Ich sollte eigentlich im Studio sein und habe mich so darauf gefreut", erklärte Sharon Osbourne am Montag in ihrer Show "The Talk", in der sie aus der Quarantäne nur zugeschaltet war. "Doch dann hat eine meiner Enkelinnen unglücklicherweise Covid-19 bekommen." In der Familie sei sonst keiner an dem Virus erkrankt, versicherte die Moderatorin zu diesem Zeitpunkt noch. "Ich habe es nicht. Ihr Vater hat es nicht. Ihre Mutter hat es nicht. Ihre Geschwister haben es nicht." Trotzdem müsse die ganze Familie nun in Quarantäne. Jack, der an der Autoimmunkrankheit Multiple Sklerose leidet, lasse sich alle zwei Tage testen, wie er im Podcast erklärte.