Anfang Juni wurde der US-Schauspieler Jackson Odell (1997-2018) im Alter von 20 Jahren tot in seiner Wohnung in Los Angeles aufgefunden. Jetzt berichtet das Portal "The Blast" unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner, dass Odell an einer Überdosis Drogen gestorben sei. Es seien große Mengen an Heroin und Kokain im Körper des Schauspielers gefunden worden. In dem Bericht gehen die Mediziner von einem Unfall aus, ein Selbstmord wird ausgeschlossen.

Der "The Goldbergs"-Star kämpfte bereits seit längerem mit Drogenproblemen, galt allerdings in den Monaten vor der Überdosis als clean. Zwei Tage nach seinem überraschenden Tod veröffentlichte seine Familie am 10. Juni ein Statement. Darin hieß es, dass er immer "ein strahlendes Licht und eine brillante, liebevolle und talentierte Seele sein wird". Seine Angehörigen gaben den Wunsch ab, im Privaten trauern zu wollen. Weitere Kommentare werde es nicht geben.