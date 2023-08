Mit einem Video von der Hochzeit ihres Sohnes hat Jaclyn Smith bei "Drei Engel für Charlie"-Fans für Schnappatmung gesorgt.

Die "Drei Engel für Charlie"-Schauspielerinnen Jaclyn Smith (77) und Kate Jackson (74) haben gemeinsam die Hochzeit von Smiths Sohn Gaston Richmond (41) gefeiert. In einem Clip, in dem Smith Einblicke von den Festlichkeiten teilte, stehen die beiden nebeneinander und unterhalten sich. Die Aufnahmen sind auch deshalb eine Sensation, weil Kate Jackson zuletzt vor 14 Jahren öffentlich zu sehen war.

Zwei Engel feiern gemeinsam

Jaclyn Smith teilte Fotos und Videos von der Hochzeit ihres Sohnes mit Bonnie Lane am Mittwoch (2. August) auf ihrer Instagramseite. "Es gibt nichts Besseres als Familie, und unsere ist dieses Wochenende gewachsen!", blickte sie auf die vergangenen Tage zurück. "Ich bin so unendlich stolz auf meinen Sohn Gaston und wünsche ihm und Bonnie ein Leben voller Glück."

Die Zeremonie fand im üppig dekorierten Hinterhof ihrer Villa in Beverly Hills statt. Die Fans der 70er-Jahre-Kultserie interessierten sich aber vor allem für die Aufnahmen, die am Ende des Clips auftauchten: Denn dort war Kate Jackson zu entdecken. Sie wurde 14 Jahre lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Eines der letzten Male, als sie fotografiert wurde, war bei der Beerdigung von Farrah Fawcett (1947-2009) in Los Angeles. Fawcett, Jackson und Smith bildeten in den 1970er-Jahren den Original-Cast von "Drei Engel für Charlie" und wurden mit der Serie weltberühmt.

Die Fans sind aus dem Häuschen

Jackson trägt auf den Aufnahmen ihren charakteristischen schulterlangen Bob-Haarschnitt und eine Sonnenbrille. In einem beigen Blazer über einem hellblauen Hemd und weißen Hosen wirkt sie neben ihrer elegant in einem mintgrünen Federkleid von Monique Lhuillier gekleideten Kollegin vergleichsweise lässig. Viele Fans entdeckten die kurzen Aufnahmen und kommentierten mit Sätzen wie "Es ist so schön, sie zu sehen" oder auch "Kate Jackson ist gar nicht gealtert".