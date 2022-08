Ist zwischen Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli wieder alles aus? Der Schauspieler und die YouTuberin sollen ihre Liaison beendet haben.

Haben Jacob Elordi (25) und Olivia Jade Giannulli (22) ihre Liaison bereits wieder beendet? Im Mai dieses Jahres soll es zwischen dem Schauspieler und der YouTuberin gefunkt haben. Fotos, auf denen die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren, sorgten immer wieder für Gerüchte. Ein Insider hat "Us Weekly" nun verraten, dass sich die beiden wieder getrennt haben.

Demnach sollen es Giannulli und Elordi genossen haben, "Zeit miteinander zu verbringen". Sie hätten sich jedoch nicht aneinander gebunden und seien glücklich damit, wieder getrennte Wege zu gehen. Die YouTuberin genieße es, Single zu sein und Spaß zu haben. Elordi hingegen konzentriere sich nun voll und ganz auf seine Karriere und "sucht im Moment keine ernsthafte Beziehung".

Die Ex-Freundinnen von Jacob Elordi

Jacob Elordi war vor der Influencerin bereits mit diversen bekannten Frauen liiert. Seine Beziehung mit Model Kaia Gerber (20) ging kurz nach ihrem Red-Carpet-Debüt im September 2021 in die Brüche. Das Model ist inzwischen mit "Elvis"-Star Austin Butler (31) zusammen. Auch eine weitere seiner angeblichen Verflossenen hat eine neue Liebe gefunden: Zendaya (25). Seine "Euphoria"-Kollegin und er sollen zusammen gewesen sein, bevor sich diese in "Spider-Man"-Star Tom Holland (26) verliebt haben soll. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung allerdings nie. Zuvor soll Elordi mit seinem "The Kissing Booth"-Co-Star Joey King (23) eine Beziehung geführt haben.

Olivia Jade Giannulli hat im August letzten Jahres ihre Beziehung mit dem Sänger Jackson Guthy (26) beendet.