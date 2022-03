In den letzten Tagen ging das Thema medial um die ganze Welt: Jada Pinkett Smith leidet an krankheitsbedingtem Haarausfall. Bei Instagram postete sie nun ein Statement zur Heilung.

Nun weiß es fast die ganze Welt: Jada Pinkett Smith leidet an der Autoimmunerkrankung namens Alopecia areata, auch bekannt als kreisrunder Haaraufall. Ihr Mann Will Smith verteidigte seine Frau Sonntagnacht bei der Oscarverleihung. Als der Komiker Chris Rock einen Witz über ihren kahlen Kopf machte, stürmte Will Smith auf die Bühne und verpasste ihm eine ungeplante Ohrfeige.

Seit diesem Vorfall kursieren unzählige Artikel, Memes und Postings im World Wide Web und jeder spricht über Jada Pinkett Smith. Bisher blieb die Betroffene jedoch stumm zu diesem Vorfall. Sie äußerte sich weder nach der Oscarverleihung, noch bei Social Media zu den Vorkommnissen. Bis jetzt. Nun postete die zweifache Mutter einen Schriftzug bei Instagram, auf dem steht: "Dies ist eine Zeit der Heilung, und ich bin bereit dafür." Eine weitere Erklärung gab sie nicht ab, die Bildbeschreibung blieb leer. Anzunehmen ist, dass sie das Kapitel der Oscar-Ohrfeige thematisch abschließen möchte.

Jada Pinkett Smith verdrehte die Augen als sie mit "G.I. Jane" verglichen wurde

Will Smith hatte sich bereits wenige Tage nach der Verleihung öffentlich über Instagram bei seinem Kollegen Chris Rock entschuldigt. Er habe "emotional überreagiert", schrieb er, und "Witze auf meine Kosten gehören zum Job". Rock hatte sich während der Live-Übertragung an Jada Pinkett Smith gewandt und gesagt: "G.I. Jane 2, ich kann es nicht abwarten, das zu sehen." Es war eine Anspielung auf den Film "G.I. Jane", in dem sich Demi Moore als Soldatin den Kopf rasiert. Als der Witz über ihren kahlen Kopf von Rock gemacht wurde, verdrehte Jada Pinkett Smith im Publikum der Acamdey Awards die Augen. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit schon öfter über ihren krankheitsbedingten Haarausfall gesprochen.

