Jada Pinkett Smith und Will Smith So stehen ihre Kinder angeblich zur Trennung

Kürzlich wurde bekannt, dass Jada Pinkett Smith und Will Smith seit sieben Jahren getrennt sind. Doch wie denken ihre Kinder darüber?

Es war eine der überraschendsten Promi-Meldungen der vergangenen Tage: Jada Pinkett Smith (52) hat offenbart, dass sie und ihr Ehemann, Hollywood-Star Will Smith (55), seit rund sieben Jahren getrennt leben. Eine anonyme Quelle hat jetzt gegenüber "DailyMail.com" verraten, wie die gemeinsamen Kinder des Paares die Situation angeblich wahrnehmen.

Obwohl Jaden Smith (25) und Schwester Willow (22) "ihre Mutter über alles lieben sowie viele ihrer Verhaltensweisen und Eigenschaften annehmen, sind sie sehr erleichtert, dass die Nachricht endlich an die Öffentlichkeit gelangt ist, sodass jeder einfach weitermachen kann [...]", behauptet der Insider.

Nur noch die Wahrheit im Hause Smith

Weiter sagt die Quelle: "Sie alle wollen, dass jeder sich selbst treu ist und keinen Groll mehr hegen oder Geheimnisse haben." Die beiden hofften demnach, dass jetzt, da alles ans Licht gekommen sei, "jeder heilen und alle Dramen beseitigen kann, die möglicherweise noch in ihren Welten sind".

Jada Pinkett Smith und Will Smith haben 1997 geheiratet. Er brachte seinen Sohn Trey (30), der aus einer vorangegangenen Beziehung stammt, mit in die Ehe. Im Rahmen der anstehenden Veröffentlichung ihres Buches "Worthy", das am 17. Oktober erscheint, hatte die Schauspielerin dem US-Magazin "People" über den Status quo ihrer heutigen Beziehung erklärt: "Wir sind immer noch dabei, es herauszufinden. [...] Wir haben einfach eine tiefe Liebe füreinander und wir werden herausfinden, wie das für uns aussieht."

Will Smith und die Ohrfeige

Auch auf die berüchtigte Oscar-Ohrfeige ging Jada Pinkett Smith ein. Will Smith hatte den Komiker Chris Rock (58) im vergangenen Jahr bei der Oscarverleihung geohrfeigt, nachdem jener einen Witz über die Ehefrau des Stars gemacht hatte. Smith tobte damals, dass Rock den Namen seiner Frau nicht in den "verdammten Mund" nehmen solle. Zu diesem Zeitpunkt war das Ehepaar aber bereits seit Jahren getrennt.

"Das ist ein Sketch", habe sie zunächst gedacht - so wie wohl auch viele andere Menschen, die den Vorfall live im TV mitverfolgten. "Ich dachte: 'Auf keinen Fall hat Will ihn geschlagen'", erinnerte sie sich. "Erst als Will zu seinem Stuhl zurückging, wurde mir klar, dass es sich nicht um einen Sketch handelte." Als sie nach der Show allein waren, habe sie ihn gefragt: "Bist du okay?"