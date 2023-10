Jada Pinkett Smith verrät: Will baggerte sie an, als er noch verheiratet war

von Christina Klein Sieben Jahre lang hielten Jada Pinkett Smith und ihr Mann Will Smith ihre Trennung geheim. Zum Release ihrer Memoiren möchte das Schauspieler-Ehepaar nun die Öffentlichkeit einweihen, dabei kommen schon vorab mehrere Details der Ehe ans Licht.

1997 heiratete das Hollywood-Paar und wird wohl auch den 30. Hochzeitstag noch als Ehelpaar erleben. Dabei sind sie seit sieben Jahren gar kein Liebespaar mehr. Obwohl sie schon seit sieben Jahren gar kein Paar mehr sind. Dass sie "völlig getrennte Leben führen" hindert sie nämlich nicht daran, verheiratet zu bleiben. Warum, erklärte Jada Pinkett Smith im Interview mit dem Sender NBC.

Seit 2016 führen die beiden keine Ehe mehr. Jeder lebt sein Leben und dennoch sind sie verbunden geblieben, nicht nur, durch das Papier, das ihre Ehe besiegelt. Schon länger war bekannt, dass die beiden sich für das Modell offene Ehe entschieden hatten. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" sagte der Schauspieler 2021: "Für den größten Teil unserer Beziehung haben wir uns für Monogamie entschieden, aber unsere Ehe hat so einfach nicht länger funktioniert." Doch, dass Will Smith und seine Frau seit nun mehr sieben Jahren getrennte Wege gehen, ist für die Öffentlichkeit neu.

Als Grund für die 2016 vollzogene Trennung sieht Pinkett Smith, dass beide erschöpft waren, von vielen klärenden Gesprächen und Diskussionen. Zu sehr hingen beide an der Vorstellung, der jeweils andere müsse der ideale Partner sein.

Jada Pinkett Smith und Will sind mehr als ein Paar, sie sind Partner fürs Leben

Im Interview mit der Moderatorin Hoda Kotb erklärt Jada Pinkett Smith, warum es eigentlich für die Öffentlichkeit auch nicht merkbar war, denn das einstige Liebespaar fühlt sich nach wie vor auf einer tiefen Ebene verbunden. Als Kotb fragt, warum sich die Smiths nicht scheiden lassen, ist die Antwort von Jada Pinkett Smith eindeutig: "Das wollen wir nicht" und ergänzt weiter: "Wir lieben unsere Familie und wir lieben einander. Wissen Sie, es ist eher eine Lebenspartnerschaft. Wer weiß, vielleicht in zehn Jahren?" Sie sieht ihre Ehe und ihre Beziehung zu Will Smith viel mehr als eine Lebenspartnerschaft, auch wenn die Liebe im Laufe der Zeit eine andere als die romantische Ebene angenommen hat.

Auch die Frage der Moderatorin, ob die beiden dann eine Art Deal hätten, andere Menschen intimer zu treffen, umschifft Jada Pinkett Smith geschickt: "Im Moment konzentrieren wir uns darauf, was schön war und auf tiefe Heilung – nach allem, was passiert ist. Was danach passiert, weiß ich noch nicht", erklärt Pinkett Smith.

Kotb setzt nach und fragt, ob es eine Chance auf Versöhnung geben könnte: "Weißt du, er wird alt. Ich sage dir, wenn er alt wird, wer für ihn da sein wird, Hoda, das werde ich sein. Ich werde es sein. Ich werde da sein", so die Noch-Ehefrau von Will Smith.

Doch zurück zu den Anfängen dieser Hollywood-Liebe, auch hier geht Jada Pinkett Smith ins Detail und verrät, dass sie Will Smith 1994 kennenlernte, als er noch mit Sheree Zampino verheiratet war. Er habe sie immer wieder kontaktiert, bis Pinkett Smith sagte, sie wolle keinen Kontakt zu einem verheirateten Mann. Er respektierte ihren Wunsch. Doch ein Jahr später klingelte das Telefon wieder. Will Smith ließ sich scheiden und meldete sich prompt bei Jada. Sie erzählt: "Er rief mich an und fragte: 'Wo bist du?' und ich sagte: 'Ich bin in Baltimore. Er fragte: 'Kommst du zurück nach LA?' und ich bejahte. Er wollte wissen, ob ich jemand anderen treffe und ich verneinte die Frage. Darauf sagte er: 'Gut, weil du mich jetzt triffst.' Einfach direkt. Das hat mir irgendwie gefallen", so die 52-Jährige.

