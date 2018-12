Erst vor zwei Monaten hatte sie die schlimme Diagnose erhalten. Jetzt ist Jael Strauss nach kurzer, schwerer Krankheit an Brustkrebs gestorben. Millionen US-Amerikaner kennen sie durch ihre Teilnahme an der Castingshow "America's next Topmodel". 2007 nahm sie an der achten Staffel des populären Formats teil, sie belegte damals den sechsten Platz. In Deutschland wurden die Folgen 2011 auf Viva ausgestrahlt.

Auf Facebook ließ Strauss Fans und Öffentlichkeit an ihrem Krankheitsverlauf teilhaben. Erstmals informierte sie Anfang Oktober in einem Posting über ihre Diagnose: "Am 2. Oktober wurde bei mir Brustkrebs im vierten Stadium diagnostiziert. Der Krebs hat durch meinen ganzen Körper gestreut und ist unheilbar. Ich will nicht sterben. Ich brauche noch eins dieser Wunder, die mich 2013 wieder zurück ins Leben holten", teilte sie damals ihren schockierten Fans mit, die ihr viel Liebe und Anteilnahme spendeten. Und Geld: Strauss hatte auf der Plattform "Go fund me" aufgerufen, für ihre kostspielige Therapie Geld zu spenden. Dabei kamen in kurzer Zeit fast 20.000 Dollar zusammen.

Jael Strauss starb im Hospiz

Auf Instagram dokumentierte sie ihren rapiden Verfall, gab sich aber mit dem Hashtag #fuckcancer auch kämpferisch. Doch sie verlor diesen Kampf: Am 4. Dezember, auf den Tag genau zwei Monate nach ihrem ersten Krebs-Posting erlag sie dem Kampf gegen die Krankheit. Jede ärztliche Hilfe kam zu spät. Zwar hatte sie kurz nach der Diagnose eine Chemotherapie begonnen, diese jedoch Ende Oktober wieder abgebrochen. Ende November hatte sich das Model schließlich in ein Hospiz begeben.

Ihre Angehörigen zeigten sich dankbar, für die viele Anteilnahme der Fans. "Bevor sie starb, konnten wir ihr zeigen, wie sehr sie geliebt wurde. Sie hat das Leben vieler so erhellt", sagte Jaels Familie in einem Statement dem Promiportal "TMZ".

Jael Strauss wurde nur 34 Jahre alt.