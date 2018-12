Sie sind das wohl ungleichste Promi-Paar Deutschlands: Heidi Klum und Tom Kaulitz. Denn das Model und den Musiker trennen nicht nur andere Lebenswelten, sondern auch 16 Jahre Altersunterschied. Ihrem Glück tut das offenbar keinen Abbruch. Wir zeigen euch, wie alles angefangen hat. Ende Februar lernen sich Heidi und Tom auf der Geburtstagsparty von Modeschöpfer Michael Michalsky kennen. Die Gerüchteküche brodelte, als Paparazzi das Paar nach einem Restaurantbesuch in LA ablichteten. Kurz darauf besuchte Tom seine Heidi am Set von America’s got Talent. Anfang April reiste das Paar nach Mexiko. Doch ihre Liebe bestätigten Heidi und Tom erst später… …mit diesem Selfie Damit war das Versteckspiel vorbei. Am 1. Juni feierte Heidi ihren 45-jährigen Geburtstag mit den GNTM-Kollegen in LA. Natürlich mit von der Partie: Tom Kaulitz. Seitdem lassen und die Verliebten regelmäßig an seinem Liebesglück teilhaben. Die Aufnahmen beweisen: Mittlerweile ist Tom ein festes Familienmitglied des Klum-Clans geworden.