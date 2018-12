Manche Stars lieben es, die Hüllen fallen zu lassen. Das hat auch 2018 mal wieder bewiesen. Wir zeigen euch die heißesten Nackedeis des Jahres. Ganz vorne mit dabei: Kim Kardashian. Die 38-jährige Kurvenqueen ist besonders für ihr ausladendes Hinterteil bekannt. Und das zeigt die Unternehmerin besonders gerne in die Kamera. Auch Schwester Kourtney Kardashian weiß: Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Splitterfasernackt zeigt sich die 39-Jährige in tropischem Ambiente. Ganz schön heiß. Bonnie Strange ist für ihren unangepassten Stil bekannt. Die Ex von Wilson Gonzales Ochsenknecht steht auf den Retro-Look - wenn sie denn Klamotten trägt. Auch Emily Ratajkowski geizt nicht mit ihren Reizen. Die 27-jährige US-Amerikanerin lässt gerne die Hüllen fallen. Zur Freude ihrer über 20 Millionen Follower. Paradiesvogel Lady Gaga liebt extravagante Kleidung. Doch auch hüllenlos macht die New Yorkerin eine tolle Figur. Auch Justin Bieber ist stolz auf seinen Körper und seine über 50 Tattoos. Sein Auftreten kommt offenbar gut an. Mehr als 130 Millionen Fans folgen dem 24-Jährigen bei Instagram. Wir sind gespannt, welche nackten Tatsachen 2019 auf uns warten.