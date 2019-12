Sex sells, das gilt vor allem für Promis. Kein Wunder also, dass weibliche Stars in den Sommermonaten gern mal auf Kleidung verzichten und sich auf Instagram und Co. hüllenlos präsentieren, natürlich nur soweit es die Richtlinien der US-Social-Media-Plattformen erlauben. Doch auch 2019 gab es einiges zu sehen, an nackter Haut: Sarina Nowak startete nach ihrer "Germany’s Next Topmodel"-Teilnahme überraschend als Curvy-Model durch. Ihre prallen Früchte präsentierte sie im März dann augenzwinkernd auf Instagram. Oben ohne posierte sie da, ihre Brüste nur von zwei Ananas verdeckt. So sorgt man mit Kurven für Gesprächsstoff. Und weil es so schön und erfolgreich war, fotografierte sich Nowak dann im Mai gleich noch einmal nackt im Schaumbad. Daniela Katzenberger genießt ebenfalls den Erfolg auf Instagram. Da kann ein gelegentlicher Oben-Ohne-Schnappschuss nicht schaden. auch wenn die Katze auf Nummer sicher geht und dem Betrachter nur ihre hübsche Kehrseite zeigt. Und sogar eine Gewinnerin von "Germany’s Next Topmodel" konnte es nicht lassen, und zeigte ihren Fans ihre halbnackten Tatsachen. Stefanie Giesinger überraschte sie auf Instagram mit einem besonders freizügigen Foto. Sie ist zwar hierzulande weniger bekannt, aber das konnte sie mit nur einem Foto ändern: Die Russin Swetlana Kulakowa wurde 2011 IBO-Kickbox-Weltmeisterin. Doch die 36-Jährige kann auch anders, nämlich sinnlich und erotisch. Und dabei zeigt sie sich auch oben ohne. Normalerweise berichtet Vanessa Blumhagen auf SAT1 von den Stars und Sternchen, im September sorgte sie aber selbst für Gesprächsstoff. Mit einem Oben-Ohne-Foto. Aus Ibiza schickte sie ihren Fans diesen freizügigen Gruß und begeisterte mit ihrer Figur. Und was machte Heidi Klum 2019? Wenn man ihrer Instagram-Seite glauben darf, verbrachte sie viel Zeit im Bett mit Ehemann Tom. Und ihre Fans nahm sie wie immer mit. Da gab es dann – wie könnte es anders sein – auch mal etwas mehr nackte Haut zu sehen. Eins steht fest: Ihren fast 7 Millionen Abonnenten gefällt’s.