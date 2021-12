Gegen Ende des Jahres veröffentlicht Barack Obama seine persönlichen kulturellen Highlights. Nun an der Reihe: die Bereiche Film und Musik.

Ex-US-Präsident Barack Obama (60, "Ein verheißenes Land") veröffentlicht immer zum Ende eines jeden Jahres seine persönlichen Highlights aus den Bereichen Buch, Film und Musik. Nachdem er seine literarischen Lieblinge bereits am Mittwoch (15. Dezember) vorstellte, folgten nun die Bereiche Film und Musik.

Obama empfiehlt Spielbergs "West Side Story" und Golden-Globe-Favoriten "The Power of the Dog"

"Jeder dieser Filme erzählt eine kraftvolle Geschichte und ich hoffe, sie gefallen Ihnen genauso gut wie mir", schrieb der 60-Jährige am Donnerstag (16. Dezember) bei Instagram und Twitter. Auf die Liste der 14 Werke, die Obama 2021 am besten gefielen, schafften es unter anderem "West Side Story" von Regisseur Steven Spielberg (74), das Mittelalterdrama "The Last Duel" von und mit Ben Affleck (49) und Matt Damon (51) sowie der Golden-Globe-Favorit "The Power of the Dog" mit Benedict Cumberbatch (45) und Kirsten Dunst (39) in den Hauptrollen.

In Sachen Musik scheint Barack Obama 2021 ein Fan von starken Hip-Hop-lastigen Songs gewesen zu sein. Auf der Favoritenliste, die der ehemals mächtigste Mann der Welt am Freitag (17. Dezember) in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, stehen beispielsweise "Rumors" von den Rapperinnen Lizzo (33) und Cardi B (29) sowie "Montero" von Lil Nas X (22).

Ex-Präsident genoss schon immer "musikalische Vielfalt"

"Ich habe es immer genossen, einer breiten musikalischen Vielfalt zu lauschen, deshalb ist es keine Überraschung, dass ich dieses Jahr ein wenig von allem gehört habe", schrieb Michelle Obamas (57) Ehemann in seinem Post. Und: "Ich hoffe, Sie finden einen neuen Künstler oder Song, um ihn Ihrer eigenen Playlist hinzuzufügen."