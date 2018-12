Ein Instagram-Video hat ihn verraten: Jake Gyllenhaal (37, "Southpaw") hat am Wochenende mit Co-Star Tom Holland (22) der Comic-Con in Sao Paulo einen Besuch abgestattet. Die beiden stellten einer großen Fanmenge ihren Film "Spider-Man: Far From Home" vor. Nach ihrem Auftritt erwischte Spider-Man-Darsteller Tom Holland seinen Kollegen dabei, wie der heimlich den Superhelden vorm Spiegel übt.

In dem kurzen Video aus seiner Instagram-Story meldet sich Tom Holland aus seinem Hotelzimmer und bedankt sich bei den brasilianischen Fans für das tolle Wochenende. Plötzlich taucht Jake Gyllenhaal im Hintergrund auf. Der Hollywoodstar steht im Badezimmer und deutet die Spider-Man-typischen Handbewegungen gen Spiegel an. "Jake, was machst du da?", fragt Tom Holland seinen Kollegen und lacht. Kleinlaut versichert der Schauspieler, dass er nur seine Hände getrocknet hätte - und schließt beschämt die Badezimmertür. Dass er nur allzu gerne die Rolle des Superhelden übernommen hätte, hat Gyllenhaal bereits zuvor auf Instagram verraten, als er seinen Fans von seiner neuen Rolle im Marvel-Universum erzählte.

Für ihn bleibt die Bösewicht-Rolle

"Ich habe gerade gemerkt, dass ich nicht Spider-Man spiele", schrieb er zu einem Video, das ihn mit einem Spider-Man-Comicheft zeigte. Ob ihn seine Spiegelübungen vielleicht das nächste Mal Glück bringen? Wohl oder übel muss sich Jake Gyllenhaal dieses Mal mit einer anderen, nicht weniger wichtigen Rolle zufriedengeben: Er spielt Spider-Mans größten Rivalen Mysterio. In Sao Paolo präsentierten die beiden Hauptdarsteller einen ersten Teaser-Trailer zum neuen Abenteuer des Spinnenmannes. Der zweite Solo-Film für Tom Holland, in dem es für Peter Parker auf Klassenfahrt nach Europa geht, wird am 4. Juli 2019 in den Kinos starten.