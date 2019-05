Er wohnt mit seinem Gefolge - allesamt junge Youtuber, die es mit Online-Videos zu Geld gebracht haben - in einer Luxusvilla in der kalifornischen Nobelgegend Calabasas. Jake Paul gehört zu den berühmtesten und erfolgreichsten Youtubern der Welt. Und seine Partys gelten als legendär. Am Wochenende schmiss der 22-Jährige Internetstar eine Mega-Sause für Freund und Rapper Desiigner. Mit dabei waren neben zahlreichen anderen Vloggern auch Musiker Chris Brown und Basketballer Lamar Odom. Auf Instagram hat Paul Bilder der Party gepostet sowie einen Screenshot einer SMS-Nachricht, in der steht: "Ich bin schon auf jeder Party gewesen, bin um die Welt gereist, habe auf den größten Festivals der Welt vor 100.000 Leuten gespielt (...). Nichts ist mit dieser Party zu vergleichen."

Jake Paul: Drogen-Vorwürfe nach Youtuber-Party

Zahlreiche Mädchen und junge Frauen würden das wohl anders sehen: Denn für sie endete die Feierei im Krankenhaus. "Meine Tochter war bei der Party in Calabasas", schrieb eine besorgte Mutter in eine Facebook-Gruppe und erklärte: "Sie landete im Krankenhaus, zusammen mit acht anderen Mädchen, die unter Drogen gesetzt worden waren. Irgendjemand hatte ihnen was ins Getränk gemischt. Alle Mädels waren halbnackt und unfähig zu sprechen oder zu gehen. Zuvor hatten sie an der Tür einen Haftungsausschluss unterschreiben müssen."

Schlimme Vorwürfe, wegen derer nun auch die Polizei ermittelt, wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet. Laut dem Fernsehsender "CBS" hatte die Feuerwehr von Los Angeles angegeben, mindestens zwei Patienten von Pauls Villa ins Krankenhaus gebracht zu haben.

Bruder von Logan Paul

Jake Pauls Anwalt hat sich mittlerweile gegenüber "TMZ" geäußert: "Wir nehmen die Vorwürfe sehr ernst und arbeiten mit den Beamten daran, die Wahrheit aufzudecken." Mit Krisenmanagement dürfte sich Jake Paul gut auskennen. Er ist der jüngere Bruder des Youtubers Logan Paul, der im vergangenen Jahr für einen Skandal gesorgt hatte, nachdem er sich neben Suizid-Opfern gefilmt hatte.

Quellen: "TMZ" / "CBS"