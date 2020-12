Noch ist es nicht soweit, der britische Komiker James Corden möchte die USA aber verlassen und zurück in seine Heimat ziehen.

Vor allem mit seiner US-Late-Night-Show wurde der britische Komiker und Schauspieler James Corden (42, "Into the Woods") dank beliebten Formaten wie "Carpool Karaoke" weltweit bekannt. Es ist jedoch bereits abzusehen, dass der 42-Jährige der "The Late Late Show with James Corden" den Rücken kehren wird. Im Gespräch mit der Boulevardzeitung "The Sun" hat er nun erklärt, dass seine Familie Heimweh nach Großbritannien habe.

In wenigen Jahren geht es zurück

"Mein Vertrag geht noch ein paar Jahre", erzählt Corden. Das Ende der Show sei für ihn mehr "eine Familienentscheidung als eine professionelle". Es gehe "um Menschen daheim, die wir sehr, sehr vermissen, nach denen wir Heimweh haben."

Damit sind unter anderem die Eltern von ihm und seiner Ehefrau Julia Carey gemeint, mit der er seit 2012 verheiratet ist und mit der er die drei gemeinsamen Kinder Charlotte (geb. 2017), Carey (geb. 2014) und Max (geb. 2011) hat. Dieses Gefühl habe sich während der Pandemie noch verstärkt. Genaue Umzugspläne gibt es also wohl noch nicht, aber die Heimat dürfte Corden mit offenen Armen empfangen.