Im April lief die letzte Ausgabe von James Cordens "Late Late Show" im US-Fernsehen. Bald kehrt er mit einem Radio-Format zurück.

Der britische Moderator und Schauspieler James Corden (45) hat einen neun Job. Der ehemalige Gastgeber der Late-Night-Sendung "The Late Late Show with James Corden" bekommt ein eigenes Radio-Format. Das hat der US-Radio-Anbieter SiriusXM am 6. November angekündigt.

Abonnentinnen und Abonnenten sollen etwa per App exklusiv Zugang zu der Show bekommen, die den Namen "This Life of Mine with James Corden" trägt. Der Start sei für Anfang 2024 geplant.

James Corden und die "größten Stars der Welt"

Der Moderator hat sich offenbar bereits viel vorgenommen, denn in einer Pressemitteilung wird vollmundig versprochen, dass der Brite sich in "ausführlichen Gesprächen mit den größten Stars der Welt" über Menschen, Orte oder auch Momente und Erinnerungen aus deren Leben unterhalten wird. Man wolle über die noch nicht erzählten Geschichten "einiger der bekanntesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens" plaudern.

"Es ist ein Traum, einen Raum zu haben, in dem ich tiefe Gespräche mit den Menschen führen kann, deren Arbeit und Talent ich sehr bewundere", wird Corden in der Mitteilung zitiert. Genauere Details zu dem Format möchte SiriusXM am 8. November präsentieren.

Corden hatte 2015 "The Late Late Show" von seinem Kollegen Craig Ferguson (61) übernommen. Im April 2023 hatte er sich von seiner TV-Show verabschiedet. In seiner letzten Ausgabe nahm er mit der Unterstützung von Stars wie Adele (35) und Tom Cruise (61) Abschied. Selbst von US-Präsident Joe Biden (80) gab es einen Videogruß.