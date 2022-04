2023 ist Schluss für James Corden: Der Moderator verlässt die "Late Late Show". Seine Gründe hat der Star natürlich in seiner Show erklärt, doch der Abschied soll mit "einem Knall" sein.

Der britische Moderator und Komiker James Corden verlässt die bekannte "Late Late Show" des US-Senders CBS im kommenden Jahr. Über seine Gründe sprach er in der Sendung am Donnerstag. Der Late-Night-Star erklärte demnach, dass er eine Vertragsverlängerung über ein Jahr unterschrieben habe und dann weiterziehen werde. Die Show, die er seit siebeneinhalb Jahren moderiert, habe zwar sein Leben "verändert", sollte aber nie seine letzte Station sein, so der 43-Jährige.

"Dies wird mein letztes Jahr sein, in dem ich die Show moderiere", sagte Corden. "Als ich diese Reise begann, sollte es immer genau das sein: eine Reise, ein Abenteuer. Ich habe es nie als mein endgültiges Ziel gesehen." Er wolle die Show immer mit Liebe machen: "Und ich denke wirklich, dass in einem Jahr ein guter Zeitpunkt sein wird, um weiterzuziehen und zu sehen, was es sonst noch geben könnte."

James Cordens Show ist weltweit Kult

In seiner Zeit als Moderator der "The Late Late Show" startete Corden erfolgreiche Segmente wie "Carpool Karaoke", "Drop the Mic" und "Crosswalk the Musical". Dazu begrüßt er regelmäßig Topstars. Für seinen Abschied versprach der TV-Star noch "einen Knall": "Wir haben noch ein Jahr vor uns und wir sind alle entschlossen, dies zum besten Jahr dieser Show zu machen, das wir je hatten. Wir verabschieden uns mit einem Knall."

Die Sendung zu verlassen, sei die "schwerste Entscheidung" gewesen, die er jemals treffen musste, erklärte der Brite, der in Kalifornien lebt, zudem. "Ich habe diesen Job nie für selbstverständlich gehalten. Niemals", sagte er. Für das Publikum diese Show machen zu dürfen, bezeichnetet er als ein "absolutes Privileg".

Im März 2015 hatte Corden, der auch als Schauspieler bekannt ist, die Nachfolge von Craig Ferguson als Moderator der Late-Night-Talkshow übernommen. Sein "Carpool-Karaoke" mit Sängerin Adele, das im Januar 2016 zu sehen war, wurde zum viralen Hit. Cordens weitere Karaoke-Einlagen im Auto mit Weltstars wie unter anderem Paul McCartney, Madonna oder Céline Dion wurden schnell Kult.