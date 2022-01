"The Late Late Show" fällt für einige Tage aus. Moderator James Corden wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Schlechte Nachrichten für Fans der "The Late Late Show with James Corden": Die Show fällt für einige Tage aus. Moderator James Corden (43) wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Das gab der Brite am Donnerstag via Instagram bekannt. Er sei vollständig geimpft, geboostert und fühle sich "völlig in Ordnung", erklärte er dort. "Die Show wird für ein paar Tage ausfallen. Passt auf euch auf."

James Corden ist nicht der erste Talkshow-Moderator, der diese Woche seine Corona-Infektion bekannt gemacht hat. Zuvor hatte bereits Seth Meyers (48) seine "Late Night"-Sendung für den Rest der Woche abgesagt. Auch Moderator Jimmy Fallon (49) erklärte, dass es ihn kurz vor den Feiertagen erwischt hatte. Neben den TV-Moderatoren gaben unter anderem auch Prominente wie Hugh Jackman (53), Whoopi Goldberg (66) und John Mayer (44) kürzlich bekannt, dass sie sich mit Covid-19 infiziert haben.