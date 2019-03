James Corden (40, "The Late Late Show with James Corden") holt sich einen neuen Star zu "Carpool Karaoke"! Auf Instagram postete er ein Selfie von sich und seinem nächsten Gast und teaste mit den Worten "Oh hey, Céline Dion" eine der nächsten Folgen an. Der zukünftige Auftritt der Sängerin (50, "My Heart Will Go On") löst bei den Fans Freude aus: "Carpool? Mit Céline? Ich sterbe" und reihenweise "Oh mein Gott"-Bekundungen füllen die Kommentarspalte.

In dem beliebtem Show-Segment sieht man den Moderator mit Künstlern durch die Gegend fahren, während sie gemeinsam zu den eigenen Songs der Stars singen und ein Gespräch führen. In dem Auto nahmen bisher unter anderem Paul McCartney, Adele, Christina Aguilera, Harry Styles oder Sia Platz, um nur einige zu nennen - denn mittlerweile gibt es mehr als 40 Folgen von "Carpool Karaoke".