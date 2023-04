von Luisa Schwebel Acht Jahre lang arbeitete sich James Corden in den USA hoch, steigerte sowohl seine Bekanntheits- als auch seine Beliebtheitswerte. Jetzt hat der Brite seine letzte Woche bei der "Late Late Show" abgedreht und kehrt nach England zurück. Zuletzt hatte Corden für Kontroversen gesorgt.

Sein Talkshow-Sketch "Carpool Karaoke" brachte einige Highlights zutage. So brachte James Corden Musiklegende Stevie Wonder dazu, bei Cordens Ehefrau Julia anzurufen und ihr "I Just Called To Say, I Love You" vorzusingen. Mit Adele fuhr Corden durch London, rappte und riss typisch englische Witze. Harry Styles saß auf dem Beifahrersitz und ließ sich von seinem Landsmann dazu motivieren, eine Szene aus "The Notebook" nachzustellen.

James Corden hört bei der "Late Late Show" auf

Corden brachte Superstars dazu, seine Späßchen mitzumachen – und lieferte seinem Publikum eine große Portion Entertainment. Jetzt steigt er als Moderator der Talkshow aus, womöglich wird die "Late Late Show" gänzlich abgesetzt. 2015 hatte er die Rolle von dem Comedian Craig Ferguson übernommen und schnell Erfolge gefeiert. Die Talkshow war der Durchbruch für Corden in den USA, der vorher in seinem Heimatland bereits mit kleineren Auftritten und Rollen in Erscheinung getreten war.

Adele und Harry Styles zählt er zu seinen Freunden, aber auch mit Hollywoodgrößen wie Sean Penn und Emily Blunt versteht er sich bestens. Es schien, als könne Corden mit seinem britischen, verschmitzten Humor und seiner liebenswerten Art nichts falsch machen. Doch dann kam das vergangene Jahr. Plötzlich fand er sich im Zentrum mehrerer Skandale wieder.

"James Corden ist ein enorm begabter Komiker, aber ein winziger Kretin von einem Mann. Und der beleidigendste Kunde gegenüber meinen Balthazar-Kellnern seit der Eröffnung des Restaurants vor 25 Jahren", schrieb der New Yorker Restaurant-Besitzer Keith McNally im Oktober auf seinem Instagram-Profil und teilte zwei Protokolle von seinen Mitarbeitern.

Kritik an Diva-Verhalten

Bei einem Besuch habe Corden über ein Haar im Essen gemeckert und den Manager des Restaurants angefahren, er solle eine weitere Runde Getränke bringen. "Und kümmern Sie sich auch um alle unsere bisherigen Getränke. Auf diese Weise schreibe ich keine bösen Kritiken auf Yelp oder so etwas", soll Corden gesagt haben. Bei einem anderen Besuch sei Corden von seiner Ehefrau begleitet worden, die ein Eigelb-Omelett bestellte. Als in dem Omelett ein wenig Eiweiß zu erkennen war, beschwerte sich der Brite. "Die Küche bereitete das Gericht neu zu, lieferte es aber leider mit Pommes Frites anstelle von Salat. Da fing James Corden an, den Kellner wie verrückt anzuschreien: 'Sie können Ihren Job nicht machen! Sie können Ihre Arbeit nicht machen! Vielleicht sollte ich in die Küche gehen und das Omelett selbst zubereiten!'", hieß es in dem Restaurant-Protokoll.

Der nette Corden eigentlich eine Diva? Es dauerte nicht lange, bis sich der Moderator entschuldigte. "In der Hitze des Gefechts habe ich eine sarkastische Bemerkung darüber gemacht, dass ich es selbst kochen würde." Diese Bemerkung bedauere er zutiefst. "Ich verstehe die Schwierigkeiten, die man als Kellner hat. Ich habe jahrelang in Restaurants im Schichtdienst gearbeitet", sagte er in seiner Talkshow reuig und fügte hinzu, er habe "großen Respekt und schätze jeden, der so einen Job macht".

Doch damit war das Omelett-Drama nicht vorbei. Erst kürzlich ließ sich Craig Duncan, ein Produzent, mit dem Corden bereits zusammengearbeitet hat, über den Briten aus. "Der schwierigste und unausstehlichste Moderator, mit dem ich je gearbeitet habe, ist James Corden", sagte er in einem Video, das auf Youtube abrufbar ist. Später lenkte er allerdings ein, nannte seine Geschichte eine "harmlose Anekdote", der nicht zu viel Bedeutung geschenkt werden sollte.

Der "Daily Mail" erzählte ein ehemaliges Crewmitglied der "Late Late Show", dass es auch am Set Schwierigkeiten gegeben habe. "James hat sich sein Grab geschaufelt und er kann weinen, so viel er will, aber er hat sich das selbst angetan. Seine Mitarbeiter standen so lange hinter ihm (...). Sein Ego war übersteigert und er glaubte wirklich, er sei unantastbar", so die Quelle.

Jetzt heißt es für Corden: Zurück nach England – mit einem sehr viel dickeren Bankkonto, aber ein paar verspielten Sympathien.

