von Luisa Schwebel Nachdem er sich in einem New Yorker Restaurant daneben benommen hatte, wurde James Corden zur Rechenschaft gezogen. Jetzt hat sich der Moderator erneut geäußert.

Nach einer Woche sah sich James Corden erneut gezwungen, zu den Vorwürfen von Restaurant-Besitzer Keith McNally Stellung zu beziehen. Am Montagabend erklärte der Brite in seiner "Late Late Show", wie es zu seinem Wutanfall im "Balthazar" kam.

James Corden erklärt sich erneut

"Wenn man einen Fehler macht, muss man die Verantwortung übernehmen. Also dachte ich, wenn es in Ordnung ist, würde ich euch erzählen, was passiert ist", sagte er ans Publikum gewandt.

Seiner Frau Julia Carey sei mehrfach Essen serviert worden, wogegen sie allergisch sei. Die Allergien habe man vorher mitgeteilt, der Fehler sei trotzdem passiert, erklärte er.

"In der Hitze des Gefechts habe ich eine sarkastische Bemerkung darüber gemacht, dass ich es selbst kochen würde." Diese Bemerkung bedauere er zutiefst. "Ich verstehe die Schwierigkeiten, die man als Kellner hat. Ich habe jahrelang in Restaurants im Schichtdienst gearbeitet", sagte er reuig und fügte hinzu, er habe "großen Respekt und schätze jeden, der so einen Job macht".

Er sieht seinen Fehler ein

Noch vor wenigen Tagen hatte Corden andere Töne angeschlagen. In einem Interview mit der "New York Times" sagte er: "Ich habe nichts falsch gemacht, auf keiner Ebene." Er hätte nicht daran gedacht, das Interview wegen des Shitstorms abzusagen, so Cordon weiter. "Ich bin total Zen mit der ganzen Sach, weil es wirklich lächerlich ist." Das Thema sei unter dem Niveau aller Beteiligten, so Corden: "Es ist unter Ihrem. Es ist ernsthaft unter dem Niveau Ihrer Zeitung."

Mittlerweile wisse er, dass er sich falsch verhalten habe. "Ich bin mit dem Gedanken herumgelaufen, dass ich nichts falsch gemacht habe, richtig? Aber die Wahrheit ist, dass ich eine unhöfliche Bemerkung gemacht habe, und das war falsch. Es war eine unnötige Bemerkung. Es war unhöflich gegenüber der Bedienung", erklärte Corden in der "Late Late Show".

