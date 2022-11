von Luisa Schwebel Erst vor Kurzem fiel James Corden mit seinem Diva-Verhalten in einem New Yorker Restaurant negativ auf. Jetzt steht der Moderator erneut in der Kritik: Er hat einen Witz von Komiker Ricky Gervais übernommen.

Gerade erst musste James Corden für seine Allüren in einem New Yorker Restaurant geradestehen, schon steht er erneut in der Kritik.

James Corden erzählt Witz von Ricky Gervais

In der Halloween-Ausgabe seiner "Late Late Show" erzählte Corden einen Witz, den einige Menschen bereits kennen dürften. Denn er war im Original von Ricky Gervais.

Er erzählte ihn im Zusammenhang mit der Twitter-Übernahme von Elon Musk und der generellen Lust der Menschen, sich über Dinge aufzuregen. "Wenn jemand ein Plakat auf einem Stadtplatz aufhängt, auf dem steht 'Gitarrenunterricht verfügbar', dann werden die Leute in der Stadt nicht sagen: 'Ich will nicht Gitarre spielen! Ich will Klavier spielen, du Stück Scheiße!'", sagte er und kam dann zur Pointe: "Nun, das Schild war nicht für dich. Es war für jemand anderen! Du musst dich nicht über all das aufregen."

Schnell fiel den Zuschauern auf: Genau den gleichen Witz hatte Gervais in seinem Stand-up-Programm 2018 erzählt. Gervais richtete sich damit an die Menschen, die sich über seine Tweets echauffieren.

Gervais reagiert

Gervais selbst reagierte auf Cordens Auftritt, in dem er einen Clip davon auf Twitter teilte und schrieb: "Die Stelle mit der Werbung für Gitarrenunterricht auf dem Marktplatz ist brillant." Wenig später löschte er sein Posting wieder und erklärte, Corden habe den Witz sicherlich nicht absichtlich geklaut. "Ich bezweifle, dass er wissentlich eine so berühmte Stand-Up-Routine Wort für Wort kopieren würde", sagte der Brite.

Und tatsächlich erklärte sich Corden selbst wenig später. "Ich habe gestern Abend versehentlich einen brillanten Ricky-Gervais-Witz in der Show erzählt, ohne zu wissen, dass er von ihm stammt", schrieb er auf Twitter. "Er ist brillant, weil es ein Ricky-Gervais-Witz ist. Sie können sich alle ausgezeichneten Specials von Ricky auf Netflix ansehen", fügte er hinzu.

Bleibt für James Corden zu hoffen, dass sich der Moderator nicht so bald wieder entschuldigen muss.

