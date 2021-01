James Earl Jones bei einem Auftritt in New York City

James Earl Jones hat seinen 90. Geburtstag mit Erdbeerkuchen gefeiert. Ein "Happy Birthday, Dad" gab es unter anderem von Luke Skywalker.

James Earl Jones ist am 17. Januar 90 Jahre alt geworden. Das feierte der Schauspieler mit einem Stück Erdbeerkuchen, wie er "USA Today" über die Feierlichkeiten in seinem Haus im Bundesstaat New York verriet. Jones erklärte zudem, dass er schauspielern werde, "solange ich kann", und fügte hinzu, dass er sich "fantastisch und dankbar" fühle: "Wenn ich auf mein Leben und meine lange Karriere zurückblicke, bin ich so stolz auf meine Arbeit und meine Leistungen. Ich liebe es, älter und weiser zu werden", sagte er.

Schon bald gibt es den Filmstar wieder in einem neuen Streifen zu sehen. "Der Prinz aus Zamunda 2" erscheint am 5. März 2021 bei Amazon Prime Video. Mit dabei ist auch wieder James Earl Jones als König Jaffe. Jones wirkte zudem in zahlreichen weiteren erfolgreichen Filmen mit, wie in "Conan der Barbar", "Jagd auf Roter Oktober" oder "Das Kartell". Zudem verhalf ihm sein Markenzeichen, seine tiefe, markante Stimme, zu großer Berühmtheit, die lieh er unter anderem "Star Wars"-Bösewicht Darth Vader...

Ein "Happy Birthday, Dad" von Luke Skywalker

Von der "Star Wars"-Gemeinde gab es in den sozialen Medien dann auch zahlreiche Glückwünsche für die "kultigste Stimme des Universums". Mark Hamill (69) alias Luke Skywalker teilte auf Twitter mehrere Fotos von Jones und fügte hinzu: "Happy Birthday, Dad. Vielen Dank für ein Leben voller herausragender Leistungen!" Und "The Wire"-Star Wendell Pierce (57) fügte hinzu: "Alles Gute zum 90. Geburtstag an James Earl Jones. Einer der größten Künstler unserer Generation. Mögest du für alle Zeit gesegnet sein."