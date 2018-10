US-Schauspieler James Karen (1923 - 2018) ist am Dienstag in Los Angeles gestorben. Das berichtet unter anderem das Branchenportal "Variety". Der Charakterdarsteller, der im Laufe seiner Karriere eine Vielzahl von Rollen spielte - unter anderem in "Poltergeist" - wurde 94 Jahre alt.

Die Karriere des 1923 geborenen Schauspielers begann in den 1940er Jahren in New York. 70 Jahre lang war Karen anschließend sowohl im Kino als auch im Fernsehen zu sehen. Neben "Poltergeist" hatte er unter anderem auch Auftritte in "Das Streben nach Glück", "Das China-Syndrom", "Die Unbestechlichen" oder "Mulholland Drive - Straße der Finsternis". Karen wirkte zudem in verschiedenen Seifenopern mit, beispielsweise in "Jung und Leidenschaftlich - Wie das Leben so spielt" oder in der Serie "All My Children".