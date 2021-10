James Michael Tyler in seiner berühmtesten Rolle: "Gunther" in "Friends"

James Michael Tyler stirbt an Krebs – wie er seine Diagnose als Warnung nutzte

Der siebte "Friend" James Michael Tyler stirbt an Krebs – wie er seine Diagnose als Warnung nutzte

Mit 59 Jahren ist "Friends"-Schauspieler James Michael Tyler an Prostatakrebs gestorben. Vor wenigen Monaten hatte er noch sehr offen über seine Erkrankung gesprochen.

Als James Michael Tyler im Mai per Video zur großen "Friends"-Reunion zugeschaltet wurde, sah er angeschlagen aus. Dass er damals an den Folgen seiner Krebserkrankung litt, behielt der Schauspieler zu dem Zeitpunkt noch für sich. Jetzt ist er mit 59 Jahren gestorben.

James Michael Tyler hatte seit 2018 Prostatakrebs

Seit 2018 litt Tyler an Prostatakrebs, wie er selbst in einem Interview mit "Today" erzählte. Seinen traurigen Leidensweg verband er mit einer öffentlichen Warnung und dem Hinweis an besonders Männer, zu ihren Vorsorgeterminen beim Arzt zu erscheinen.

"Bei mir wurde ein fortgeschrittener Prostatakrebs diagnostiziert, der sich auf meine Knochen ausgebreitet hatte", erklärte Tyler "Today". "Ich habe die letzten drei Jahre mit dieser Diagnose zu tun gehabt. Es ist (jetzt) Stadium 4. Krebs im Spätstadium. Irgendwann wird es mich also wahrscheinlich erwischen", sagte er im Juni dieses Jahres.

Er verpasste einen Check-up

Den Krebs habe sein Arzt in einem jährlichen Check-up gefunden. "Ich war damals 56 Jahre alt, und sie machten einen PSA-Test, das ist ein prostataspezifisches Antigen", erklärte er. "Das Ergebnis war außerordentlich hoch. Ich wusste also sofort, als ich online ging und die Ergebnisse meines Bluttests und meiner Blutuntersuchung sah, dass da offensichtlich etwas nicht stimmte. Fast sofort rief mich mein Arzt an und sagte: 'Hey, Sie müssen morgen zu mir kommen, weil ich den Verdacht habe, dass Sie ein ziemlich ernstes Problem mit Ihrer Prostata haben könnten'", erinnerte er sich.

Eine Hormontherapie half ihm in der ersten Zeit. "Alles, was ich tun musste, war, morgens und abends eine Pille zu nehmen, und bumm, war das Leben so ziemlich normal", sagte der Schauspieler.

Doch er verpasste es, zu einem Check-up zu gehen. "Also entschied sich der Krebs, zur Zeit der Pandemie zu mutieren, und so ist er fortgeschritten", erklärte Tyler. Mit seiner Geschichte wollte der "Gunther"-Darsteller Männer dazu aufrufen, zu Vorsorgeterminen zu gehen – denn er wusste, dass seine Krebsart hätte behandelt werden können, wenn sie früher gefunden worden wäre.

Quelle: "Today"