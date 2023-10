von Christina Klein Herzogin Kates kleiner Bruder James ist zum ersten Mal Vater geworden und Kate erneut Tante. James Middleton teilte süße Bilder mit seinem Sohn und ein Bild eines Cocker-Spaniels – dazu gibt es eine Geschichte.

Der Hund, der Freund des Menschen. James Middleton lebt dieses Motto. Zuhause in Bucklebury lebt der Bruder der Herzogin mit seiner Frau und Alizée Thevenet, die er 2021 heiratete, vier Hunden und seit einigen Wochen auch seinem Sohn Inigo.

Die ersten Worte zum Nachwuchs lauten: "Er ist erst seit ein paar Wochen in unserem Leben, aber es war der schönste Moment meines Lebens, unseren wunderschönen kleinen Jungen kennenzulernen". Um seinen kleinen Nachkommen der Welt vorzustellen, postete Middleton ein Bilder-Karussell bei Instagram. Ein Bild zeigt den Neu-Vater strahlend mit seinem Sohn in einem Baby-Tragegurt um den Bauch gebunden und seinen Hunden in der Natur. Ein weiteres die vier Hunde, zwei Golden Retriever und zwei schwarze Cocker-Spaniel, wie sie in den Kinderwagen schauen. Das erste Bild hat eine ganz besondere Bedeutung für den 36-Jährigen.

Es zeigt seine Hand und die des kleinen Säuglings. In der Hand des Vaters ein kleines Amulett mit einem Bild eines schwarzen Cocker-Spaniels. Das ist Ella. Ella verstarb Anfang 2023 nach kurzer Krankheit. Middleton liebte diesen Hund abgöttisch und ohne Ella hätte es Baby Inigo niemals gegeben. Zu dem Bild schreibt Middelton: "Wir haben uns in unserem neuen Leben als Eltern eingelebt und ich habe ihm alles über Ella erzählt und dass er ohne sie heute nicht hier wäre und dass wir sie sehr vermissen. Die Hunde haben ihren kleinen Bruder fantastisch im Rudel willkommen geheißen (obwohl Inka wissen muss, dass die Teddybären nicht alles für sie sind …)".

Hündin Elle büxte aus und fand James Middeltons Traumfrau

Die Geschichte dahinter ist herzzerreißend, das Magazin "The Telegraph" schrieb dazu: "Ich verdanke es Ella, dass sie mich 2018 mit Alizée bekannt gemacht hat. Wir beide (Ella und ich) waren im South Kensington Club in Chelsea. Ella lag unter dem Tisch. Als ich dachte, dass sie vielleicht ein wenig Waser haben möchte, vertraute ich ihr, dass sie sich zum Wassernapf auf der anderen Seite der Terrasse begeben werde. Sie machte sich jedoch auf den Weg zu Alizée. Ziemlich verlegen ging ich hin, um mich zu entschuldigen und Ella zurückzuholen. Aber Alizée dachte, ich sei der Kellner und bestellte ihr Getränk, während sie weiterhin Ella streichelte, die zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücken lag und die Aufmerksamkeit auf sich zog."

Ohne die Kontaktaufnahme Ellas hätte es den kleinen Inigo also niemals gegeben. Der Spaniel suchte sich sein neues Frauchen schlichtweg selbst aus. James Middleton trauerte sehr um seine Hündin, die 15 Jahre alt wurde, schrieb sogar einen Nachruf für sie in der "Sunday Times".

Doch nun, zur Geburt seines ersten Sohnes, überwiegt die Freude, er schreibt zu seinem Instagram-Posting: "Ganz gleich, wie gut ich vorbereitet zu sein glaubte… ich war nicht auf die überwältigende Emotion vorbereitet, Inigo zum ersten Mal zu treffen, und auf die Liebe zu meiner geliebten Alizée, als wir drei wurden."

Quellen: Instagram, Telegraph

