Schauspieler James Van Der Beek (42) und seine Frau Kimberly Brook (37) arbeiten weiter fleißig an der perfekten Großfamilie: Wie der ehemalige "Dawson's Creek"-Darsteller per Instagram-Post mitteilt, ist nun Baby Nummer sechs auf dem Weg: "Unglaublich begeistert kündigen wir an, dass noch ein kleines Bündel an Freude uns ausgesucht hat, um seine Familie zu sein."

In dem Post beschreibt Van Der Beek außerdem, wieso der erste Ultraschall-Termin auch nach fünf Schwangerschaften noch schwer ist: "Kimberly und ich haben schon drei solcher frühen Termine mitgemacht, bei denen wir erfahren haben, dass es entweder kein Baby oder keinen Herzschlag gibt." Drei Fehlgeburten hätte das Paar demnach schon erlitten: "Etwas, worüber die Leute selten sprechen und das sie oft im Geheimen durchmachen."

Um das Thema zu enttabuisieren, hätten sie entschieden, den Termin diesmal mit einem Kamerateam wahrzunehmen. Damit wollen sie "Menschen, die so etwas durchmachen, ermuntern, sich ihren Freunden und Familien anzuvertrauen und für deren Liebe und Unterstützung zu öffnen, wenn sie sie am meisten brauchen." Glücklicherweise sei es für sie diesmal gut gegangen - "wir gingen mit Tränen der Freude in den Augen".