James Van Der Beeks (42, "The Rules of Attraction") Teilnahme an "Dancing With the Stars" hat sich für den Schauspieler ausgezahlt. Auch wenn er die Show in der letzten Woche auf dem fünften Platz verlassen musste, hat er körperlich einiges an Muskeln zugelegt. Für die Tanzshow musste er auf sein Training der Kampfsportart Muay Thai verzichten. Diesen Sport habe er drei Tage die Woche für sechs Monate ausgeübt, wie er auf Instagram schreibt. Das Tanzen bescherte ihm jedoch einen deutlich ausgeprägteren Sixpack, wie ein dazugehöriges Vorher-Nachher-Foto zeigt. Immerhin habe er auch sechs Stunden pro Tag getanzt. "Jetzt kann ich Rumba", bemerkte er.

Zusätzlich zum Tanzen hat er sich auch bewusster ernährt, wie er in den Kommentaren unter seinem Post verrät. Er habe "viele Früchte, Gemüse, Smoothies und Salate" zu sich genommen. Bis zum Abend habe er sich vegan ernährt, weil er schon frühmorgens mit dem Tanzen begonnen habe. "Ich musste leichte Kost zu mir nehmen, weil wir fast keine Pausen gemacht haben", so Van Der Beek. "Es war keine wirkliche Diät. Ich wollte einfach das essen, womit ich mich unter der hohen Arbeitsbelastung wohlfühlte."