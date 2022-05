Zu seinem 40. Geburtstag hat es "50 Shades of Grey"-Star Jamie Dornan mit einer Cowboy-Party ordentlich krachen lassen.

Jamie Dornan hat seinen 40. Geburtstag wild gefeiert - unter anderem auf einem mechanischen Stier. Offenbar hat sich der Schauspieler einen Männertraum erfüllt: eine Party mit Cowboy-Motto, wie er auf Instagram zeigt.

In dem Video ist Dornan zu sehen, wie er mit Cowboy-Hut und Wildlederjacke einhändig auf dem Bullen reitet. Nach einigen Umdrehungen fällt er unter dem Gelächter der Umstehenden von dem Rodeo-Simulator.

Zahlreiche Promis gratulieren

"Das ist 40", schreibt der Schauspieler zu dem Video und postet einen Bullen, einen Cowboy und einen Geburtstagskuchen als Emoji dazu. Unter dem Beitrag gratulieren zahlreiche Promis, darunter Regisseur Drake Doremus (39), "Queer Eye"-Star Tan France (39), Moderatorin Laura Whitmore (36), Model Helena Christensen (53) und Musiker Finneas (24).

Der Schauspieler, besonders bekannt durch seine Rolle in "50 Shades of Grey", hatte ein gutes letztes Jahr in seinen 30ern: Für seine Rolle in "Belfast" erhielt er im März seine erste Nominierung bei den Golden Globes. Zudem arbeitete er für den Film unter anderem mit Judi Dench (87) und Ciarán Hinds (69) zusammen, was er in einem Interview mit "People" stolz als "Homerun" bezeichnete.