Ende Oktober gab Jamie Foxx den Tod seiner Schwester bekannt. Jetzt hat der Sänger und Schauspieler ihr zu Ehren einen Fonds gegründet.

Jamie Foxx (52, "Ray") gründet zusammen mit der Mitbegründerin und Geschäftsführerin der "Global Down Syndrome Foundation", Michelle Sie Whitten, einen Fonds zu Ehren seiner verstorbenen Schwester DeOndra Dixon. Der Sänger und Schauspieler kündigte die Gründung im Rahmen einer virtuellen Fashion Show an, wie unter anderem das US-Magazin "People" berichtet.

Der Abend beinhaltete auch eine Hommage an die im Oktober gestorbene Dixon, die selbst das Down-Syndrom hatte. An der "Beautiful Be Yourself Fashion Show" nahmen Stars wie Eric Dane (48, "Euphoria"), Matt Dillon (56, "Verrückt nach Mary") oder Musikproduzent Quincy Jones (87) teil.

DeOndra Dixon wurde 36 Jahre alt. Foxx trauerte Ende Oktober mit rührenden Worten um seine verstorbene Schwester. "Mein Herz ist in eine Million Stücke zerbrochen... meine schöne, liebende Schwester Deondra ist übergetreten... Ich sage 'übergetreten', weil sie immer am Leben sein wird...", schrieb er in einem Instagram-Post.